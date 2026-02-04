Sunny Deol is back in uniform, and the box office is feeling the fire. Released on January 23, Border 2 has been a massive hit since day one. On its second Tuesday, February 3, the film earned about Rs 5.75 crore, according to trade tracker Sacnilk. This brings the movie’s total 12-day collection to Rs 286.75 crore, putting it just a few steps away from the prestigious Rs 300 crore mark.

The film had a fantastic start, collecting Rs 224.25 crore in its first week alone, thanks to a long Republic Day weekend. In fact, Republic Day turned out to be the film’s biggest single day, bringing in a staggering Rs 59 crore. Even in its second week, the momentum stayed strong. After a solid weekend where Sunday saw a peak of Rs 22.5 crore, the film has remained steady on weekdays, matching its Monday collection of Rs 5.75 crore on Tuesday.

Border 2: A powerful story of valor

Directed by Anurag Singh, Border 2 serves as a spiritual successor to the original 1997 classic. While it captures the intense action of the 1971 India-Pakistan war, critics have praised it for showing the human side of soldiers. Writing for NDTV, Saibal Chatterjee noted that the film explores the “vulnerabilities and mental swings” that make these heroes believable. The story is a mix of bravery, fear, and the emotional pain of leaving loved ones behind.

Border 2: Star-studded cast

While Sunny Deol leads the pack, the film features a strong ensemble cast including Varun Dhawan, Diljit Dosanjh, and Ahan Shetty. Their combined star power has helped the film outperform other big releases; Border 2 has already surpassed the opening weekend earnings of Ranveer Singh’s Dhurandhar. As the film continues its successful run, it is clear that the audience’s love for patriotic war dramas remains as strong as ever.

With the film holding steady on weekdays, industry experts predict it will cross the Rs 300 crore mark by the end of the week, cementing Sunny Deol’s status as a true box-office titan.