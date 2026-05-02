BSE Odisha Class 10th Result 2026 Out: The Board of Secondary Education Odisha has officially declared the BSE Odisha Class 10 Result 2026, bringing relief to nearly 5 lakh students who appeared for the matric examinations this year. Candidates can now access their scorecards online through the board’s official websites, including bseodisha.ac.in and bseodisha.nic.in.

Students are required to log in using their credentials to download their marksheets. Due to heavy traffic on result day, the websites may respond slowly. In such cases, students are advised to refresh the page or try again after some time instead of panicking.

How to check BSE Odisha Class 10 Result 2026

Apart from the official portals, students can also check their results on orissaresults.nic.in. To access the marksheet online, students need to visit the website, click on the “Odisha Annual Examination Result 2026” link, enter their login details, and download the result for future reference.

For those facing internet issues, the board has also provided an SMS facility. Students can simply type OR10 and send it to 5676750, after which their result details will be sent to their registered mobile number.

Pass criteria and what comes next

To pass the examination, students must secure at least 33% marks overall and a minimum of 30% in each subject. Those who do not meet the criteria may have to appear for supplementary exams.

After downloading the result, students should carefully verify all details mentioned on the marksheet, including their name, roll number, and subject-wise scores. In case of any discrepancy, they should immediately contact their school authorities for correction. It is also advisable to keep multiple copies of the result for future use, as students will now move ahead with admissions to Class 11 or other academic streams based on their performance.