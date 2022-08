नई मारुति सुजुकी Alto K10 लॉन्च हो गई है. कीमत 3.99 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें नए एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ नया इंजन दिया गया है.

The Maruti Alto K10 is launched at an aggressive price of Rs. 3.9 lakhs, ex-showroom and with a claimed mileage of 24.9kmpl, it is making heads turn!