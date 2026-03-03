Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Tejas Networks
|484.70
|48.85
|11.21
|14,29,92,425
|Hindalco Industries
|940.00
|15.30
|1.65
|55,73,300
|Tata Steel
|211.01
|-1.32
|-0.62
|3,05,23,310
|Grasim Industries
|2777.30
|-22.50
|-0.80
|9,00,872
|Tata Technologies
|580.40
|-5.05
|-0.86
|10,19,890
|Tech Mahindra
|1345.40
|-12.40
|-0.91
|15,64,363
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|33,74,385
|Tata Chemicals
|710.45
|-6.95
|-0.97
|4,86,232
|UltraTech Cement
|12521.00
|-156.00
|-1.23
|2,37,506
|Aditya Birla Lifestyle Brands
|100.81
|-1.27
|-1.24
|69,29,041
|Trent
|3848.50
|-51.00
|-1.31
|8,01,446
|Titan Company
|4270.30
|-57.20
|-1.32
|7,70,589
|Tata Consumer Products
|1125.20
|-15.80
|-1.38
|13,68,110
|Tata Elxsi
|4449.30
|-63.70
|-1.41
|3,03,080
|Aditya Birla Fashion and Retail
|65.94
|-0.99
|-1.48
|34,83,705
|Adani Power
|137.97
|-2.14
|-1.53
|2,66,99,798
|Adani Enterprises
|2124.60
|-37.20
|-1.72
|21,34,522
|Aditya Birla Capital
|338.10
|-6.35
|-1.84
|68,39,776
|Mahindra & Mahindra
|3334.30
|-63.10
|-1.86
|29,97,529
|Aditya Birla Sun Life AMC
|876.40
|-17.20
|-1.92
|3,84,495
|Ambuja Cements
|490.75
|-9.65
|-1.93
|28,20,015
|India Cements
|397.80
|-8.20
|-2.02
|2,67,570
|Mahindra & Mahindra Financial Services
|366.00
|-8.30
|-2.22
|12,26,291
|Indian Hotels Company
|651.00
|-16.05
|-2.41
|18,94,582
|Tata Power Company
|368.35
|-9.20
|-2.44
|56,45,823
|ACC
|1553.20
|-39.20
|-2.46
|2,12,450
|Jio Financial Services
|249.00
|-6.40
|-2.51
|1,84,12,891
|Reliance Industries
|1358.00
|-35.90
|-2.58
|2,37,28,722
|Aditya Birla Real Estate
|1255.90
|-34.30
|-2.66
|1,89,848
|Tata Investment Corporation
|640.95
|-17.75
|-2.69
|6,82,443
|Vodafone Idea
|10.29
|-0.30
|-2.83
|49,87,23,631
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.60
|-12.05
|-3.15
|1,18,04,909
|Tata Communications
|1544.50
|-53.00
|-3.32
|1,99,684
|Adani Ports & Special Economic Zone
|1470.30
|-50.70
|-3.33
|42,07,514
|Alok Industries
|13.81
|-0.49
|-3.43
|53,45,505
|Adani Total Gas
|492.85
|-19.15
|-3.74
|7,54,603
|Adani Energy Solutions
|972.30
|-39.25
|-3.88
|13,62,542
|Voltas
|1499.10
|-62.20
|-3.98
|14,19,196
|Tata Teleservices (Maharashtra)
|39.87
|-1.72
|-4.14
|22,86,684
|Adani Green Energy
|903.55
|-43.80
|-4.62
|34,82,707
|AWL Agri Business
|180.29
|-8.81
|-4.66
|27,99,429