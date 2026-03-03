Facebook Pixel Code
Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR) Index

NSE
BSE
NIFTY INDIA SELECT 5 CORPORATE GROUPS (MAATR)

Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
36461.00 Closed
-1.7-628.85
As on Mar 2, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-2.7
1M
-4.9
3M
-4.3
6M
0.7
1Y
16.8
5Y
-1
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Tejas Networks		484.7048.8511.2114,29,92,425
Hindalco Industries		940.0015.301.6555,73,300
Tata Steel		211.01-1.32-0.623,05,23,310
Grasim Industries		2777.30-22.50-0.809,00,872
Tata Technologies		580.40-5.05-0.8610,19,890
Tech Mahindra		1345.40-12.40-0.9115,64,363
Tata Consultancy Services		2613.50-23.90-0.9133,74,385
Tata Chemicals		710.45-6.95-0.974,86,232
UltraTech Cement		12521.00-156.00-1.232,37,506
Aditya Birla Lifestyle Brands		100.81-1.27-1.2469,29,041
Trent		3848.50-51.00-1.318,01,446
Titan Company		4270.30-57.20-1.327,70,589
Tata Consumer Products		1125.20-15.80-1.3813,68,110
Tata Elxsi		4449.30-63.70-1.413,03,080
Aditya Birla Fashion and Retail		65.94-0.99-1.4834,83,705
Adani Power		137.97-2.14-1.532,66,99,798
Adani Enterprises		2124.60-37.20-1.7221,34,522
Aditya Birla Capital		338.10-6.35-1.8468,39,776
Mahindra & Mahindra		3334.30-63.10-1.8629,97,529
Aditya Birla Sun Life AMC		876.40-17.20-1.923,84,495
Ambuja Cements		490.75-9.65-1.9328,20,015
India Cements		397.80-8.20-2.022,67,570
Mahindra & Mahindra Financial Services		366.00-8.30-2.2212,26,291
Indian Hotels Company		651.00-16.05-2.4118,94,582
Tata Power Company		368.35-9.20-2.4456,45,823
ACC		1553.20-39.20-2.462,12,450
Jio Financial Services		249.00-6.40-2.511,84,12,891
Reliance Industries		1358.00-35.90-2.582,37,28,722
Aditya Birla Real Estate		1255.90-34.30-2.661,89,848
Tata Investment Corporation		640.95-17.75-2.696,82,443
Vodafone Idea		10.29-0.30-2.8349,87,23,631
Tata Motors Passenger Vehicles		370.60-12.05-3.151,18,04,909
Tata Communications		1544.50-53.00-3.321,99,684
Adani Ports & Special Economic Zone		1470.30-50.70-3.3342,07,514
Alok Industries		13.81-0.49-3.4353,45,505
Adani Total Gas		492.85-19.15-3.747,54,603
Adani Energy Solutions		972.30-39.25-3.8813,62,542
Voltas		1499.10-62.20-3.9814,19,196
Tata Teleservices (Maharashtra)		39.87-1.72-4.1422,86,684
Adani Green Energy		903.55-43.80-4.6234,82,707
AWL Agri Business		180.29-8.81-4.6627,99,429
Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
