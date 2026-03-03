Facebook Pixel Code
Nifty MidSmall Healthcare Index

NIFTY MIDSMALL HEALTHCARE

Nifty MidSmall Healthcare
43578.25 Closed
-0.86-376.05
As on Mar 2, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
1
1M
3.6
3M
-1.3
6M
-1.6
1Y
16.5
5Y
105.1
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Poly Medicure		1314.0057.904.614,98,148
Neuland Laboratories		13096.00271.002.1139,145
J B Chemicals & Pharmaceuticals		2077.4023.901.162,59,750
Abbott India		26805.00275.001.0412,530
Rainbow Childrens Medicare		1200.5010.800.9184,392
Dr. Lal Pathlabs		1405.906.000.435,04,704
Lupin		2311.109.200.405,80,930
Mankind Pharma		2245.50-2.10-0.095,45,017
Biocon		387.95-1.85-0.4724,39,315
Glenmark Pharmaceuticals		2123.30-13.40-0.633,16,016
Global Health		1130.00-8.80-0.771,04,737
Aurobindo Pharma		1210.40-10.00-0.828,88,443
Ajanta Pharma		2967.80-26.10-0.8782,523
Laurus Labs		1065.00-10.80-1.0022,61,544
Ipca Laboratories		1513.00-15.90-1.041,15,864
Fortis Healthcare		932.50-10.15-1.0811,77,977
Alkem Laboratories		5566.00-73.50-1.3054,260
Granules India		574.40-7.85-1.354,68,097
Gland Pharma		1794.80-27.40-1.5065,276
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals		2532.60-39.00-1.521,06,428
Aster DM Healthcare		644.60-10.00-1.537,62,213
Piramal Pharma		152.81-3.32-2.1320,46,239
Cohance Lifesciences		303.20-6.75-2.187,08,358
Syngene International		412.25-9.95-2.3614,03,365
Narayana Hrudayalaya		1787.00-43.90-2.401,99,676
OneSource Specialty Pharma		1309.50-37.30-2.772,76,841
Pfizer		4911.50-150.70-2.9811,139
Natco Pharma		956.25-32.25-3.2610,73,411
Krishna Institute of Medical Sciences		718.15-26.90-3.613,26,843
Wockhardt		1310.00-51.90-3.813,50,376
Mar 2, 2026, 3:59 PM IST
