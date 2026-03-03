Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Poly Medicure
|1314.00
|57.90
|4.61
|4,98,148
|Neuland Laboratories
|13096.00
|271.00
|2.11
|39,145
|J B Chemicals & Pharmaceuticals
|2077.40
|23.90
|1.16
|2,59,750
|Abbott India
|26805.00
|275.00
|1.04
|12,530
|Rainbow Childrens Medicare
|1200.50
|10.80
|0.91
|84,392
|Dr. Lal Pathlabs
|1405.90
|6.00
|0.43
|5,04,704
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|5,80,930
|Mankind Pharma
|2245.50
|-2.10
|-0.09
|5,45,017
|Biocon
|387.95
|-1.85
|-0.47
|24,39,315
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|3,16,016
|Global Health
|1130.00
|-8.80
|-0.77
|1,04,737
|Aurobindo Pharma
|1210.40
|-10.00
|-0.82
|8,88,443
|Ajanta Pharma
|2967.80
|-26.10
|-0.87
|82,523
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|22,61,544
|Ipca Laboratories
|1513.00
|-15.90
|-1.04
|1,15,864
|Fortis Healthcare
|932.50
|-10.15
|-1.08
|11,77,977
|Alkem Laboratories
|5566.00
|-73.50
|-1.30
|54,260
|Granules India
|574.40
|-7.85
|-1.35
|4,68,097
|Gland Pharma
|1794.80
|-27.40
|-1.50
|65,276
|GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
|2532.60
|-39.00
|-1.52
|1,06,428
|Aster DM Healthcare
|644.60
|-10.00
|-1.53
|7,62,213
|Piramal Pharma
|152.81
|-3.32
|-2.13
|20,46,239
|Cohance Lifesciences
|303.20
|-6.75
|-2.18
|7,08,358
|Syngene International
|412.25
|-9.95
|-2.36
|14,03,365
|Narayana Hrudayalaya
|1787.00
|-43.90
|-2.40
|1,99,676
|OneSource Specialty Pharma
|1309.50
|-37.30
|-2.77
|2,76,841
|Pfizer
|4911.50
|-150.70
|-2.98
|11,139
|Natco Pharma
|956.25
|-32.25
|-3.26
|10,73,411
|Krishna Institute of Medical Sciences
|718.15
|-26.90
|-3.61
|3,26,843
|Wockhardt
|1310.00
|-51.90
|-3.81
|3,50,376