BSE India Manufacturing Index

NSE
BSE
BSE INDIA MANUFACTURING

BSE India Manufacturing
  • BSE India Manufacturing
1092.14 Closed
-1.24-13.75
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-1.5
1M
0.5
3M
0.4
6M
4.6
1Y
20.9
5Y
97.9
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Kwality Wall's (India)		27.951.837.0153,96,020
Bharat Electronics		453.759.302.0963,32,363
Hindalco Industries		940.1514.201.532,91,429
Hindustan Aeronautics		3951.7537.750.961,84,660
Oil And Natural Gas Corporation		282.352.450.8879,44,589
Sun Pharmaceutical Industries		1752.7014.600.841,07,135
Dr. Reddy's Laboratories		1294.657.450.5890,879
ITC		314.801.200.3815,67,985
Cipla		1351.854.200.3128,979
JSW Steel		1268.250.450.0493,198
Divi's Laboratories		6390.75-21.95-0.3453,008
Britannia Industries		5970.00-24.25-0.402,623
Tata Steel		210.90-1.45-0.6830,15,592
Hindustan Unilever		2322.00-16.25-0.691,40,840
Nestle India		1278.20-13.25-1.0319,743
Coal India		426.10-4.60-1.076,14,167
Grasim Industries		2767.80-32.30-1.1513,768
Varun Beverages		445.65-5.30-1.185,00,527
UltraTech Cement		12515.70-164.55-1.3012,091
Titan Company		4269.35-59.05-1.3653,950
Tata Consumer Products		1122.95-19.35-1.6936,523
Bajaj Auto		9778.10-190.85-1.919,594
Mahindra & Mahindra		3334.75-65.15-1.921,53,953
Hero MotoCorp		5590.20-119.40-2.0912,841
Eicher Motors		7817.00-198.70-2.4829,817
Reliance Industries		1358.35-35.95-2.5810,69,793
Bharat Petroleum Corporation		374.85-10.85-2.8112,51,460
Asian Paints		2307.60-68.65-2.891,31,950
Maruti Suzuki India		14380.60-488.95-3.2927,046
Tata Motors Passenger Vehicles		370.50-12.65-3.3015,65,349
Larsen & Toubro		4066.45-214.10-5.003,50,621
Mar 2, 2026, 4:01 PM IST
