Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Kwality Wall's (India)
|27.95
|1.83
|7.01
|53,96,020
|Bharat Electronics
|453.75
|9.30
|2.09
|63,32,363
|Hindalco Industries
|940.15
|14.20
|1.53
|2,91,429
|Hindustan Aeronautics
|3951.75
|37.75
|0.96
|1,84,660
|Oil And Natural Gas Corporation
|282.35
|2.45
|0.88
|79,44,589
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.70
|14.60
|0.84
|1,07,135
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.65
|7.45
|0.58
|90,879
|ITC
|314.80
|1.20
|0.38
|15,67,985
|Cipla
|1351.85
|4.20
|0.31
|28,979
|JSW Steel
|1268.25
|0.45
|0.04
|93,198
|Divi's Laboratories
|6390.75
|-21.95
|-0.34
|53,008
|Britannia Industries
|5970.00
|-24.25
|-0.40
|2,623
|Tata Steel
|210.90
|-1.45
|-0.68
|30,15,592
|Hindustan Unilever
|2322.00
|-16.25
|-0.69
|1,40,840
|Nestle India
|1278.20
|-13.25
|-1.03
|19,743
|Coal India
|426.10
|-4.60
|-1.07
|6,14,167
|Grasim Industries
|2767.80
|-32.30
|-1.15
|13,768
|Varun Beverages
|445.65
|-5.30
|-1.18
|5,00,527
|UltraTech Cement
|12515.70
|-164.55
|-1.30
|12,091
|Titan Company
|4269.35
|-59.05
|-1.36
|53,950
|Tata Consumer Products
|1122.95
|-19.35
|-1.69
|36,523
|Bajaj Auto
|9778.10
|-190.85
|-1.91
|9,594
|Mahindra & Mahindra
|3334.75
|-65.15
|-1.92
|1,53,953
|Hero MotoCorp
|5590.20
|-119.40
|-2.09
|12,841
|Eicher Motors
|7817.00
|-198.70
|-2.48
|29,817
|Reliance Industries
|1358.35
|-35.95
|-2.58
|10,69,793
|Bharat Petroleum Corporation
|374.85
|-10.85
|-2.81
|12,51,460
|Asian Paints
|2307.60
|-68.65
|-2.89
|1,31,950
|Maruti Suzuki India
|14380.60
|-488.95
|-3.29
|27,046
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.50
|-12.65
|-3.30
|15,65,349
|Larsen & Toubro
|4066.45
|-214.10
|-5.00
|3,50,621