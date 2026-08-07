Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Siemens Energy India
|3648.75
|396.80
|12.20
|5,48,769
|Hitachi Energy India
|32580.00
|560.00
|1.75
|7,508
|Thermax
|4053.75
|63.45
|1.59
|7,597
|Reliance Power
|24.35
|0.10
|0.41
|48,69,994
|Power Grid Corporation of India
|271.75
|1.00
|0.37
|2,97,702
|NTPC
|345.00
|1.00
|0.29
|4,19,354
|CG Power and Industrial Solutions
|882.00
|2.00
|0.23
|1,00,761
|Tata Power Company
|381.00
|0
|0
|2,50,672
|Adani Power
|208.25
|-0.45
|-0.22
|13,88,547
|Torrent Power
|1322.00
|-3.00
|-0.23
|15,512
|Siemens
|3950.00
|-9.00
|-0.23
|23,087
|Suzlon Energy
|48.10
|-0.12
|-0.25
|52,81,729
|Adani Green Energy
|1370.00
|-3.50
|-0.25
|69,189
|JSW Energy
|566.30
|-3.70
|-0.65
|1,10,456
|Bharat Heavy Electricals
|407.00
|-4.00
|-0.97
|5,89,196
|NHPC
|77.00
|-0.95
|-1.22
|5,12,424
|ABB India
|7600.00
|-122.00
|-1.58
|26,375
|GE Vernova T&D India
|4330.00
|-117.70
|-2.65
|39,357