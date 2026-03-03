|Day
|SMA
|EMA
|5
|6,969.53
|6,968.94
|10
|6,897.77
|6,920.45
|20
|6,799.96
|6,815.08
|50
|6,559.46
|6,670.7
|100
|6,632.46
|6,643.24
|200
|6,691.33
|6,680.78
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Siemens Energy India
|2971.50
|40.95
|1.40
|Hitachi Energy India
|25495.00
|-93.35
|-0.36
|Torrent Power
|1556.80
|-9.00
|-0.57
|Power Grid Corporation of India
|296.70
|-2.05
|-0.69
|Bharat Heavy Electricals
|262.05
|-2.80
|-1.06
|JSW Energy
|481.85
|-5.50
|-1.13
|NTPC
|377.45
|-4.40
|-1.15
|Adani Power
|137.95
|-2.15
|-1.53
|ABB India
|5980.50
|-93.80
|-1.54
|CG Power and Industrial Solutions
|711.70
|-13.25
|-1.83
|GE Vernova T&D India
|3770.00
|-79.60
|-2.07
|Tata Power Company
|368.00
|-9.35
|-2.48
|NHPC
|73.13
|-2.23
|-2.96
|Siemens
|3311.50
|-109.05
|-3.19
|Suzlon Energy
|40.97
|-1.73
|-4.05
|Reliance Power
|22.98
|-0.98
|-4.09
|Adani Green Energy
|903.25
|-44.95
|-4.74