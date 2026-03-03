Facebook Pixel Code
BSE FOCUSED IT

BSE Focused IT
BSE Diversified Financials Revenue Growth
35282.07 Closed
-1.19-425.1
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
0.5
1M
-21.4
3M
-20.2
6M
-14.9
1Y
-20.4
5Y
-25.7
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Tech Mahindra		1346.55-10.70-0.7966,677
Tata Consultancy Services		2613.20-23.20-0.881,03,494
Tata Technologies		580.20-5.25-0.901,38,181
Infosys		1288.15-11.80-0.913,74,931
Persistent Systems		4684.55-49.85-1.0558,001
Oracle Financial Services Software		6843.80-80.40-1.163,414
Tata Elxsi		4450.95-61.45-1.3617,231
HCL Technologies		1370.75-19.45-1.401,02,773
LTIMindtree		4400.80-63.35-1.4213,503
MphasiS		2260.60-36.20-1.589,205
Cyient		899.25-16.60-1.8127,413
Coforge		1163.40-22.95-1.931,96,005
KPIT Technologies		754.70-16.90-2.191,75,043
Wipro		196.00-4.90-2.444,03,578
Mar 2, 2026, 4:01 PM IST
Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
