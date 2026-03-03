|Day
|SMA
|EMA
|5
|36,163.24
|36,041.04
|10
|37,228.85
|37,018.62
|20
|39,796.94
|38,796.84
|50
|42,818.66
|41,222.03
|100
|42,722.61
|42,190.14
|200
|42,810.02
|43,319.05
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Tech Mahindra
|1346.55
|-10.70
|-0.79
|Tata Consultancy Services
|2613.20
|-23.20
|-0.88
|Tata Technologies
|580.20
|-5.25
|-0.90
|Infosys
|1288.15
|-11.80
|-0.91
|Persistent Systems
|4684.55
|-49.85
|-1.05
|Oracle Financial Services Software
|6843.80
|-80.40
|-1.16
|Tata Elxsi
|4450.95
|-61.45
|-1.36
|HCL Technologies
|1370.75
|-19.45
|-1.40
|LTIMindtree
|4400.80
|-63.35
|-1.42
|MphasiS
|2260.60
|-36.20
|-1.58
|Cyient
|899.25
|-16.60
|-1.81
|Coforge
|1163.40
|-22.95
|-1.93
|KPIT Technologies
|754.70
|-16.90
|-2.19
|Wipro
|196.00
|-4.90
|-2.44