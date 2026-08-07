Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Federal Bank
|358.80
|6.75
|1.92
|72,802
|IndusInd Bank
|1025.00
|19.00
|1.89
|45,317
|State Bank of India
|1096.05
|11.20
|1.03
|19,74,772
|Union Bank of India
|183.35
|1.45
|0.80
|9,05,086
|Punjab National Bank
|114.70
|0.70
|0.61
|5,85,122
|Bank of Baroda
|250.00
|0
|0
|18,66,080
|Canara Bank
|131.50
|-0.15
|-0.11
|7,46,317
|IDFC First Bank
|84.51
|-0.33
|-0.39
|42,90,277
|YES Bank
|22.70
|-0.10
|-0.44
|29,69,655
|Kotak Mahindra Bank
|392.00
|-2.00
|-0.51
|4,91,213
|HDFC Bank
|732.00
|-5.00
|-0.68
|15,28,309
|Au Small Finance Bank
|1082.70
|-10.90
|-1.00
|62,876
|Axis Bank
|1238.00
|-15.00
|-1.20
|68,470
|ICICI Bank
|1422.00
|-54.95
|-3.72
|13,79,912