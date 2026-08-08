Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Samvardhana Motherson International
|168.50
|13.50
|8.71
|11,55,82,755
|Exide Industries
|490.00
|15.75
|3.32
|78,53,639
|Sona BLW Precision Forgings
|818.05
|26.05
|3.29
|37,53,214
|Hero MotoCorp
|5725.00
|174.50
|3.14
|19,14,675
|Mahindra & Mahindra
|3502.00
|96.00
|2.82
|32,99,237
|Bharat Forge
|2265.20
|55.20
|2.50
|11,52,060
|Bosch
|42950.00
|950.00
|2.26
|28,216
|TVS Motor Company
|4440.90
|65.90
|1.51
|8,40,158
|Eicher Motors
|8020.00
|52.50
|0.66
|3,39,416
|Tube Investments of India
|2772.00
|18.20
|0.66
|1,42,399
|UNO Minda
|1285.00
|7.00
|0.55
|5,57,760
|Tata Motors Passenger Vehicles
|347.00
|1.65
|0.48
|42,74,035
|Bajaj Auto
|11662.00
|42.00
|0.36
|2,08,968
|Ashok Leyland
|177.50
|0
|0
|1,12,82,040
|Maruti Suzuki India
|14037.00
|-43.00
|-0.31
|3,24,104