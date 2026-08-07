Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Hindalco Industries
|1054.00
|27.45
|2.67
|2,62,700
|Hindustan Zinc
|601.00
|10.90
|1.85
|4,62,265
|Lloyds Metals & Energy
|2087.50
|28.05
|1.36
|57,509
|Vedanta
|277.00
|2.40
|0.87
|10,87,179
|APL Apollo Tubes
|1964.00
|13.00
|0.67
|34,898
|Jindal Stainless
|735.00
|2.90
|0.40
|10,558
|Coal India
|413.65
|0.95
|0.23
|1,31,55,785
|National Aluminium Company
|381.75
|0.75
|0.20
|1,68,506
|Jindal Steel
|1097.80
|-2.20
|-0.20
|15,463
|NMDC
|85.24
|-0.51
|-0.59
|4,50,909
|Tata Steel
|188.00
|-1.30
|-0.69
|6,72,661
|Steel Authority of India (SAIL)
|176.25
|-1.75
|-0.98
|4,04,141
|JSW Steel
|1293.50
|-14.50
|-1.11
|41,312
|Adani Enterprises
|3007.00
|-36.15
|-1.19
|1,18,025