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BSE Metal Index

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BSE METAL

BSE Metal
BSE Diversified Financials Revenue Growth
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  • BSE 100 ESG
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  • BSE 200
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0.16+67.27 Today
As on Aug 7, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
3
1M
4.1
3M
-2.2
6M
5.5
1Y
35.9
5Y
102.4
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Hindalco Industries		1054.0027.452.672,62,700
Hindustan Zinc		601.0010.901.854,62,265
Lloyds Metals & Energy		2087.5028.051.3657,509
Vedanta		277.002.400.8710,87,179
APL Apollo Tubes		1964.0013.000.6734,898
Jindal Stainless		735.002.900.4010,558
Coal India		413.650.950.231,31,55,785
National Aluminium Company		381.750.750.201,68,506
Jindal Steel		1097.80-2.20-0.2015,463
NMDC		85.24-0.51-0.594,50,909
Tata Steel		188.00-1.30-0.696,72,661
Steel Authority of India (SAIL)		176.25-1.75-0.984,04,141
JSW Steel		1293.50-14.50-1.1141,312
Adani Enterprises		3007.00-36.15-1.191,18,025
Aug 07, 2026, 04:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
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