Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Federal Bank
|358.80
|6.75
|1.92
|72,802
|IndusInd Bank
|1025.00
|19.00
|1.89
|45,317
|City Union Bank
|212.40
|3.95
|1.89
|3,31,368
|Bandhan Bank
|175.30
|-0.20
|-0.11
|8,31,476
|IDFC First Bank
|84.51
|-0.33
|-0.39
|42,90,277
|YES Bank
|22.70
|-0.10
|-0.44
|29,69,655
|RBL Bank
|387.10
|-1.90
|-0.49
|77,216
|Kotak Mahindra Bank
|392.00
|-2.00
|-0.51
|4,91,213
|HDFC Bank
|732.00
|-5.00
|-0.68
|15,28,309
|Au Small Finance Bank
|1082.70
|-10.90
|-1.00
|62,876
|Axis Bank
|1238.00
|-15.00
|-1.20
|68,470
|ICICI Bank
|1422.00
|-54.95
|-3.72
|13,79,912