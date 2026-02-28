Trump Media & Technology Group, founded by U.S. President Donald Trump, is considering spinning off its social media platform Truth Social into a publicly traded company.

The company is in discussions with TAE Technologies and Texas Ventures Acquisition III about the proposed transaction, the company said on Friday.

Under the proposal, shares in the spun-off company would be distributed to ⁠eligible ​TMTG shareholders, after which the new entity would merge with a special purpose acquisition company.

This would separate TMTG’s social media and digital media assets from its recently announced fusion energy venture, effectively splitting the company into ​two ​publicly traded businesses with distinct strategies.

The Truth ⁠Social-parent’s net loss widened to $712.3 million in 2025 from $400.9 million a year earlier, mostly reflecting unrealized losses from the ‌company’s purchase of bitcoin and Cronos.

TMTG ended 2025 with about $2.5 billion in financial assets, more than triple the $776.8 million it had a year earlier, the company said. Net sales edged up to $3.68 million from $3.62 million in 2024.

Founded by Trump and known for its Truth Social platform aimed at conservative audiences, TMTG has faced challenges scaling ⁠its media business ⁠amid competition from larger social networks and uneven user growth.

It is now seeking to reposition itself ⁠beyond its ‌core Truth Social platform and tap investor interest in ​emerging energy technologies.

Spin-off talks ongoing; fusion pivot via TAE deal

TMTG said no definitive agreement has ‌been reached on the spin-off and discussions are ongoing. In December, TMTG agreed to merge with TAE in an all-stock ‌deal valued at more ​than $6 billion, ​marking a ​pivot toward fusion energy and the creation of a publicly traded company focused on developing utility-scale power plants ​to help meet rising electricity demand, including from ⁠AI data centers.

TAE Technologies is a California-based private company developing advanced nuclear fusion technology that has raised more than $1 billion from investors, including ‌Alphabet’s Google and ⁠Chevron.

The startup focuses on a form of fusion designed to produce electricity without releasing large amounts of ​neutron radiation, reducing radioactive waste.