A new ruling by a federal judge in the US has offered some relief to dozens of immigrant green card aspirants who are from countries listed on Donald Trump’s current travel ban list.

Maryland District Judge George L Russell III has ruled that immigration authorities can’t pause green card applications filed by immigrants linked to countries flagged by the current administration. In a 39-page ruling issued Friday and published Monday, the judge ruled the policy categorically and indefinitely pausing green card applications for such petitioners unlawful.

