Nahida S Bristy, the second missing University of South Florida doctoral student, was confirmed dead on Friday (US time) after her human remains were officially identified to the public. Hillsborough County Sheriff’s Office issued the heart-rending update a week after the remains of Zamil Limon, a fellow doctoral student at the university who had once dated Bristy, were found last week alongside Howard Frankland Bridge in Tampa, Florida.

Both 27-year-old individuals, who were in the US on student visas, were natives of Bangladesh. Nahida Bristy and Zamil Limon were last seen alive on April 16, according to US reports citing a court filing. Limon’s roommate and a former USF student, Hisham Abugharbieh, has since been charged with first-degree murder in their deaths.

USF student was meant to visit family in Bangladesh

In a heartbreaking confession to WFLA TV, the NBC affiliate for the Tampa Bay Area, Nahida’s brother Zahid Pranto said that his sister had already planned to visit her home country before the unprecedented tragedy changed things forever.

“We were really happy that she would be coming soon back to Bangladesh for a one-month visit,” he told the local US news channel. “She had already purchased a ticket and all that. So we were making plans with her, what we were going to do, and then everything just collapsed.”

This is a developing story.