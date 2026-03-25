Iran has outlined the terms under which foreign vessels may pass through the Strait of Hormuz, one of the world’s most strategically vital maritime chokepoints, a Bloomberg report stated.

In a letter circulated to the International Maritime Organization (IMO) on Tuesday, Tehran said non-hostile ships could benefit from safe passage, provided they comply with Iranian security regulations and do not support acts of aggression against the country.

It added that countries could benefit from safe passage “in co-ordination with the competent Iranian authorities.” The original letter from Iran was dated March 22, the IMO said.

According to a Bloomberg report, Iran has also begun charging transit fees on select commercial vessels navigating the strait, with the few ships that have passed through reportedly hugging the Iranian coastline.

The announcement marks a shift in tone from earlier statements by Supreme Leader Mojtaba Khamenei, who called for the strait to remain closed. While the new position is more nuanced, it reinforces Iran’s broader claim of sovereignty over the waterway now entering its fourth week of near-total disruption.

What’s at Stake for Global Energy and Commodities

Roughly a fifth of the world’s oil and gas flows through the Strait of Hormuz daily, along with critical shipments of food, metals, and industrial materials. The conflict-driven shutdown has triggered surging commodity prices, fuel rationing fears across Asia, and extreme volatility in global energy markets.

What This Means for Oil Prices and Shipping

Commodities traders are watching closely for any signal that vessel traffic could resume. While oil futures climbed Tuesday on escalation fears, any credible sign of reopening could trigger a sharp reversal. Iran’s insistence that full restoration of stability depends on the end of military threats in the region suggests the situation remains fluid.