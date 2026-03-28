Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli was arrested on Saturday morning over his ‘role’ in the recent GenZ protests. The development came a day after rapper-turned politician Balen Shah took oath as PM after winning the March 5 parliamentary elections.

A Nepali panel which ​investigated violence ​during the anti-corruption protests ⁠had recommended earlier this week that the 74-year-old be prosecuted for failing ‌to prevent the crackdown on the protests. A total of 76 people were killed in two days of unrest, which led ⁠to Oli ⁠resigning.