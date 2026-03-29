Authorities in France foiled a suspected terror attack on the Paris headquarters of second largest US bank, the Bank of America. A 17-year-old teen suspect was reportedly arrested moments before he was about to ignite a homemade explosive device in the early hours of Saturday morning, while a second suspect fled the scene, according to the AFP.

Although authorities are still investigating the development to determine the motive, the foiled terror attack comes to light amid the ongoing US-Israeli war on Iran. On top of that, an Iran-linked group claimed to have positioned the Bank of America’s Paris headquarters as a “target,” according to The Telegraph.

This is a developing story.