US Vice President JD Vance wins CPAC 2028 straw poll, Marco Rubio comes second

Vice President JD Vance was chosen by the Conservative Political Action Conference as the top contender for the Republican nomination for the 2028 U.S. presidential election. He received 53% of the vote in the straw poll, with Secretary of State Marco Rubio coming in second at 35%. Both men are seen as aligned with the MAGA movement and have strong support from CPAC attendees.