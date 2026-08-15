Indonesia’s geophysics agency initially issued a tsunami warning, which was ultimately lifted, the Associated Press reported. Meanwhile, USGS said the earthquake struck the nation‘s Flores region with a depth of 10 kilometres at 5:58 am local time. Although official data has yet to reveal the extent of fatalities in the quake’s aftermath, preliminary reports from the Maumere Search and Rescue Agency said that at least two people were killed and two others injured in the face of the devastating impact of the natural disaster.

Shocking visuals of collapsed buildings and full-fledged evacuations have since surfaced on social media and international media platforms. Among a series of images published by Reuters, one captured residents in action as they rushed out of a damaged building at Jayakarta Hotel. Another showed rescuers inspecting a badly damaged building at L. Say port in Sikka. A third captured panic-stricken villagers gathered outside their homes in Talibura.

🔴🇮🇩 #URGENTE | TERREMOTO DE 7,7 GOLPEA INDONESIA: COLAPSO MORTAL EN EL PUERTO DE MAUMERE



Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la madrugada del sábado 15 de agosto la isla de Flores, en el este de Indonesia, provocando graves daños y escenas de pánico.



📍 Lugar del… pic.twitter.com/NCj0uqpjjt— Global News (@LaVozGlobal) August 15, 2026