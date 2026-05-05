Bollywood Actress Ameesha Patel shared a distressing update on Monday night after her Emirates flight from New York to Mumbai was diverted to Muscat due to fresh missile strikes in the United Arab Emirates (UAE). Iran launched missiles and drones at the UAE for the first time since the April 8 ceasefire with the United States.

'UAE airspace closed due to fresh missile attacks': Ameesha Patel shares terrifying update The actress took to X and shared, "On my way back to MUMBAI from NEW YORK on Emirates! As we were about to land in DUBAI the airspace closed in UAE due to fresh missile Attacks! We have now been diverted to MUSCAT n are awaiting further updates !! When will this WAR end!! Praying." On my way back to

MUMBAI from NEW YORK on Emirates! As we were about to land in DUBAI the airspace closed in UAE due to fresh missile Attacks! We have now been diverted to MUSCAT n are awaiting further updates !! When will this WAR end 🙏🏻🙏🏻!! Praying 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️ — ameesha patel (@ameesha_patel) May 4, 2026 Amessha’s tweet then went viral on social media, with fans commenting and sending prayers for her safety and for all passengers on board. Many also asked about the current situation in UAE. One of the X users said, “I am so sad to hear such situation, I hope the war end and peace prevails soon.” Another cautioned against travelling to the Middle East. “Traveling via Middle East is a BIG NO unless all this is sorted for good.. until then just don’t…I travelled to London from Bengaluru when war was active but bypassed Middle East completely took different route,” the X user with the handle name @Vishal Jain wrote. US Embassy issues security warning Amid rising tensions, the US Embassy in the United Arab Emirates has issued a security alert to American citizens, warning of potential aerial threats. ALSO READ LIVE | 3 Indians injured in drone strike on UAE oil facility; US destroys Iranian boats in Hormuz In an official message, the embassy stated that it is closely monitoring the situation and urged US citizens to follow all instructions issued by UAE authorities. It also advised them to remain prepared to take shelter if necessary. Broader impact of the Iran-US, Israel war The ongoing war has triggered severe economic repercussions across several countries. Global trade has been significantly disrupted, particularly due to the closure of the Strait of Hormuz, a critical chokepoint controlled by Iran. On Monday, the UAE announced that its air defence systems were actively intercepting missile and drone attacks launched by Iran. The UAE military confirmed it had successfully intercepted 15 missiles and four drones, describing the assault as “treacherous.” The country also asserted its right to respond appropriately to the attacks. In a detailed statement shared on X, the UAE Ministry of Defence said, “The UAE’s air defences are currently dealing with missile attacks and incoming drones from Iran. The sounds heard in various parts of the country are the result of the UAE air defence systems intercepting ballistic missiles, cruise missiles, and drones. Our systems are actively engaging with these missile and UAV threats.”