Prime Minister Narendra Modi reacted to a viral Instagram reel by content creator Yuvraj Dua, turning a humorous request into a broader message on healthy living and reduced sugar consumption.

Responding through his Instagram story, PM Modi wrote, “On Yuvraj’s request I will, urge his father (and everyone else out there) to reduce sugar intake..be healthy be happy!”

What did the viral video highlight?

In the reel, Dua humorously described how strongly many fathers trust the Prime Minister’s words. The video itself carried the label “Modi-Paglu Papa,” using the phrase as a playful way to describe a father seen as deeply devoted to PM Modi.

Dua joked that in many households, admiration for Modi often surpasses even close personal relationships, stating “you can’t compete with Modi ji.” Using instances, he further added that even in extreme situations, people would instinctively prioritise Modi, and that conversations among elders frequently revolve around praising him.

Making a light-hearted appeal, Dua said, “Mr. Modi, I have a humble request. Since your words are instructions to my father, if you say something against sweets in your next Mann ki Baat, my father’s sugar will come under control.”

The reel was shared with the caption-“Sugar kam karwa do Papa ki.”

(Photo source: Narendra Modi/Instagram)

PM Modi’s response on sugar and health

Reacting to the reel, through his Instagram story, PM Modi expanded on the issue of sugar consumption, mentioning, “Excessive sugar invites a range of diseases. Then of course, there is the looming threat of obesity.”

He also encouraged people to adopt healthier routines, adding, “Do make Yoga a part of your lives. It is a great way to remain fit and active.”

Why is this exchange resonating online?

The interaction has gained traction for blending humour with a public health message. Dua’s relatable portrayal of household dynamics, combined with the Prime Minister’s response, has amplified the message on reducing sugar intake and staying active.

Some social media users also joined in with light-hearted reactions. One comment read, “Uncles have watched the Congress rule, which is the core reason of loving Modi ji.” Another user wrote, “Finally sun li bhai aapki baat Modi ji ne.”

Disclaimer: The content in this article is based on a viral social media discussion and is intended for informational and entertainment purposes only.