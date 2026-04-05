Robert Kiyosaki is back with another blunt take on the US economy, this time tying today’s uncertainty to decisions made more than five decades ago.

Kiyosaki says 1974 changed America’s financial future. That was the year the US dollar shifted from being backed by gold to being tied to oil through the petrodollar system. Back then, it may not have felt dramatic but today, he says that the consequences are hard to ignore. With global tensions rising and inflation biting, he believes “the future created in 1974…has arrived.”

The retirement safety net is not what it used to be

The same year also saw a major shift in how Americans retire. With the introduction of ERISA, the system gradually moved away from guaranteed pensions to market-based plans like 401(k)s and IRAs. Kiyosaki’s concern is that these plans depend on market performance, not certainty. For many Americans nearing retirement, that uncertainty is starting to feel real.

An economy under pressure

He also indicated that bigger structural issues, rising debt, expensive fuel, and the ripple effect on everyday costs like food and housing. The US, he says, is now one of the largest debtor nations, and those pressures are building at a time when many people are already financially stretched.

“Why do our schools not teach the subject of money to students?” he asks. For Kiyosaki, financial education isn’t optional, it is essential, especially in a system where individuals are expected to figure things out on their own.

He encourages people to think beyond traditional savings, consider assets like gold, silver or Bitcoin, and be cautious about who they trust for advice. “Do not allow losers to determine your financial future,” he says, adding, “Only you can determine your future.”