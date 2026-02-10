In the world of extreme wealth, the headlines usually track who is winning the “Trillion-Dollar Race.” Elon Musk, Jeff Bezos, and Larry Page are the usual stars, with every dollar they gain treated like points on a scoreboard. But this week, as Forbes releases its annual Top 25 Philanthropists list, a very different ranking gained spotlight—and the richest men are nowhere near the top.

While Elon Musk sits on $788 Billion, his “Philanthropy Score” is stuck at 1. His lifetime giving is tiny compared to his wealth. Jeff Bezos has done slightly better, but with only 1.6% of his net worth donated, he still falls far behind in real impact. So, if the household names aren’t leading, who is?

Warren Buffett: America’s most generous billionaire

Warren Buffett, often called the world’s most generous person, continues to set the gold standard for giving, even after retiring as CEO of Berkshire Hathaway at the age of 95 at the end of 2025. According to Forbes, over his lifetime, Buffett has donated $68.3 billion, an increase of $6.3 billion compared to last year. His giving focuses on health and poverty alleviation.

Last June, according to Forbes, Buffett made his annual summer donation of Berkshire Hathaway stock, giving $6 billion this year, up from $5.3 billion the year before. The donation went to the Gates Foundation and four Buffett family foundations.

In addition, in November, he donated another $1.3 billion to family charities. These include three foundations run by his children and one named in honour of his late wife. With 32% of his $146 billion net worth already given away, he continues to top the list.

America’s 25 most generous billionaires in 2026- Forbes

Apart from Buffet, at the top of the 2026 list is a group of billionaires whose total giving moves $26 billion a year into the hands of people and organisations that need it most.

1. Warren Buffett

Lifetime Giving: $68.3B (+$6.3B)

Net Worth: $146B | Percentage Given: 32%

Focus: Health, poverty alleviation

2. Bill and Melinda Gates

Lifetime Giving: $52.6B (+$4.9B)

Net Worth: $134B | Percentage Given: 28%

Focus: Health, poverty alleviation

3. MacKenzie Scott

Lifetime Giving: $26.4B (+$7.2B)

Net Worth: $30.9B | Percentage Given: 46%

Focus: Education, economic equity

4. Michael Bloomberg

Lifetime Giving: $25.4B (+$4.3B)

Net Worth: $109B | Percentage Given: 19%

Focus: Climate, health, education

5. George Soros

Lifetime Giving: $24B (+$1B)

Net Worth: $7.5B | Percentage Given: 76%

Focus: Democracy, human rights

6. Marilyn Simons

Lifetime Giving: $10.3B (+$0.9B)

Net Worth: $32.6B | Percentage Given: 24%

Focus: Science, math

7. Steve and Connie Ballmer

Lifetime Giving: $6.5B (+$1.5B)

Net Worth: $141B | Percentage Given: 4%

Focus: Economic mobility

8. Mark Zuckerberg and Priscilla Chan

Lifetime Giving: $6.1B (+$1B)

Net Worth: $213B | Percentage Given: 3%

Focus: AI-powered biology

9. Sergey Brin

Lifetime Giving: $5.1B (+$1.2B)

Net Worth: $249B | Percentage Given: 2%

Focus: Parkinson’s, climate change

10. Jeff Bezos and Lauren Sánchez Bezos

Lifetime Giving: $4.7B (+$0.6B)

Net Worth: $250B | Percentage Given: 2%

Focus: Climate, homelessness

11. Phil and Penny Knight

Lifetime Giving: $4.5B (+$0.5B)

Net Worth: $31.8B | Percentage Given: 12%

Focus: Education, medical research

12. Dustin Moskovitz and Cari Tuna

Lifetime Giving: $4.3B (+$0.8B)

Net Worth: $10.5B | Percentage Given: 29%

Focus: Global health, AI safety

13. Barbara Picower

Lifetime Giving: $4.1B (+$0.5B)

Net Worth: <$1B | Percentage Given: N/A

Focus: Democracy, medical research

14. Lynn and Stacy Schusterman

Lifetime Giving: $4B (+$0.5B)

Net Worth: $4.4B | Percentage Given: 47%

Focus: Education, Jewish community

15. Edythe Broad

Lifetime Giving: $3.6B (+$0.1B)

Net Worth: $7B | Percentage Given: 34%

Focus: Education, arts

16. Michael and Susan Dell

Lifetime Giving: $3.3B (+$0.4B)

Net Worth: $139B | Percentage Given: 2%

Focus: Education, economic stability

17. Pierre and Pam Omidyar

Lifetime Giving: $3.1B (+$0.1B)

Net Worth: $12.1B | Percentage Given: 20%

Focus: Poverty, human rights, education

18. Eric and Wendy Schmidt

Lifetime Giving: $2.9B (+$0.6B)

Net Worth: $37.2B | Percentage Given: 7%

Focus: Education, scientific research

19. Billi Marcus and family

Lifetime Giving: $2.7B (+$0.7B)

Net Worth: <$1B | Percentage Given: N/A

Focus: Medical research, Jewish causes

20. Ken Griffin

Lifetime Giving: $2.5B (+$0.1B)

Net Worth: $51.8B | Percentage Given: 5%

Focus: Medical research, education

21. George Kaiser

Lifetime Giving: $2.5B (+$0.3B)

Net Worth: $15.7B | Percentage Given: 14%

Focus: Education, health

22. John and Laura Arnold

Lifetime Giving: $2.3B (+$0.2B)

Net Worth: $2.9B | Percentage Given: 44%

Focus: Education, criminal justice reform

23. Reed Hastings and Patty Quillin

Lifetime Giving: $2.2B (+$0.1B)

Net Worth: $4.9B | Percentage Given: 31%

Focus: Education

24. Donald Bren

Lifetime Giving: $2.1B (unchanged)

Net Worth: $19.2B | Percentage Given: 10%

Focus: Education, conservation

25. Charles Koch

Lifetime Giving: $2B (+$0.1B)

Net Worth: $73.8B | Percentage Given: 3%

Focus: Education, poverty alleviation



