A viral post by tech professional Divya Porwal has sparked a wider conversation about income, lifestyle, and the limits of high-paying jobs in India. In the post, she pointed out that even employees at top firms may not be able to afford ultra-luxury purchases like a Lamborghini, despite popular perception.

Porwal, a software engineer who recently joined Google, recalled someone once telling her she could easily buy a Lamborghini as she works at Google. 

“Lamborghini in India starts from around Rs 4-5 crore. And I don’t even earn a Crore in a year,” she said, adding that many assume working at a global tech firm automatically translates to immense wealth. She further added, “A high-paying job gives you comfort. Not crazy luxury.”

Porwal explained that after accounting for taxes, rent, daily expenses, family responsibilities, a significant amount of income is already committed. She noted that in India, even top software engineers typically cannot “casually buy things worth multiple crores” unless supported by generational wealth or minimal financial responsibilities.

‘9-5 can’t buy Lamborghinis’: Internet weighs in

The post quickly gained traction, prompting a range of reactions online. While many users agreed with her viewpoint, other responded with humour and sharp observations.

One user commented, “I don’t even earn a Crore in a year. So it’s 95 lakhs,” , poking fun at the statement. Another wrote, “Software jobs can offer you a much better and comfortable life..but it can’t provide crazy luxury. In short-9-5 can’t give you Lamborghinis and Rolls Royce.”

Several users echoed the broader point about wealth creation. “High paying jobs gives stability and comfort, not multi-crore toys. Real luxury usually comes from entrepreneurship, equity or generational wealth, not just salary,” one comment read.

Porwal’s post also highlighted a larger shift in how wealth is viewed in India’s growing tech ecosystem. While corporate roles provide financial security, she argued that truly high-value assets are often linked to business ownership, startup success, or long-term equity gains, rather than fixed monthly income. The discussion has since evolved into a broader debate with many users reflecting on the difference between income and actual wealth creation.

(This story is based on a post shared by a social media user. The details, opinions, and statements quoted herein belong solely to the original poster and do not reflect the views of Financialexpress.com. We have not independently verified the claims.)