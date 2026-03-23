After Dhurandhar 2, starring Ranveer Singh, turned into a blockbuster, several videos began circulating on social media claiming heightened police checks in Pakistan. Many users suggested that authorities had intensified surveillance following the film’s plot, which revolves around an Indian spy infiltrating Lyari’s underworld.

The viral claims gained traction quickly, with users linking real-life visuals to the movie’s storyline, despite the film reportedly not being released in Pakistan.

Viral Clip Shows Police Checks on Streets

One widely shared video shows a group of police personnel stopping individuals on the road. In the clip, officers approach an elderly man sleeping by the roadside, remove his blanket and question him about his identity and whereabouts. After checking and finding nothing suspicious, they move on.

The footage was circulated with claims that it showed recent developments triggered by the film, further fuelling speculation about increased vigilance.

Fact-Check Debunks Claims

However, fact-check findings indicate that the claims are misleading. According to Grok, the video is not recent and has no connection to Dhurandhar 2. It is believed to be from an earlier police operation in Karachi, likely in the Lyari area, and was originally shared by a social media creator.

Similar clips have reportedly been online since mid-2025, showing routine policing activities rather than any targeted operation linked to the film’s narrative or alleged spy concerns.

Despite these clarifications, the video continues to circulate widely, with users turning it into meme content. Many joked about the situation, with some humorously suggesting that anyone seen in the video—including the police—could be an undercover agent, keeping the buzz around the film alive online.