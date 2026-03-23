A Bengaluru woman has captured attention online after sharing her two-week experiment of walking home from her office every evening, trading honking traffic and long waits for a simple, health-conscious commute. Documenting the journey on Instagram, she aimed to see whether swapping her usual commute for a walk would positively affect her routine.

Walking Commute Brings Energy Boost and Step Count Wins

In her video, Silpa said, “So I decided to walk from office to home every day for the past two weeks in Bengaluru. Google Maps said 38 minutes and 2.7 kilometres, but it was more than that.” Despite the slightly longer distance than her usual commute, the change delivered noticeable benefits.

Reflecting on the experience, she added, “The pros, I had way better energy than before. And I could easily meet my step counts.” Many viewers related to her experience, especially in a city notorious for traffic congestion and extended travel times.

Small Costs, Big Lifestyle Lessons

Not all aspects of the experiment were seamless. Silpa joked about one unexpected downside, saying, “The downside, I spent 840 rupees on coconut waters.” In her Instagram caption, she encouraged others to consider a similar routine where possible: “Evening walk > Bengaluru Traffic. Take that evening walk from your office (if you live nearby).”

Her post has struck a chord with residents of Bengaluru, highlighting how minor lifestyle adjustments can make a meaningful difference in health, energy, and overall well-being. One user commented, “Hats off on doing something healthy and not just sitting in traffic.” Another added, “At least you saved thousands and yourself from potential health disasters!”

(This story is based on a post shared by a social media user. The details, opinions, and statements quoted herein belong solely to the original poster and do not reflect the views of Financialexpress.com. We have not independently verified the claims.)