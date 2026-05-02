Will Jacks of the Mumbai Indians decided to go all guns blazing against the Chennai Super Kings in a must-win game for both teams on May 2 (Saturday) at the MA Chidambaram Stadium. He thought if he didn’t clear the boundary, the ball would at least fall in a vacant area. But the Englishman had no idea that a man waiting in the wings for two seasons, was stationed at deep extra cover.

He was not going to let the ball fall in vacant space; he was going to give it his all, and he did just that, catching the ball with a forward-diving effort. That was the introduction of Ramakrishna Ghosh to the IPL. These are the things people dream of—and he was already living that dream in the very second over of his debut game in the biggest cricket league in the world.

Who is Ramakrishna Ghosh?

So the question is: who is Ghosh, actually? Based on the name, one might assume he is a player from Bengal or perhaps a major metro city. Surprise, surprise—the pace-bowling all-rounder, who has the capability to smoke the ball all around the park in addition to bowling “heavy balls,” comes from Maharashtra.

As of May 2, the right-arm pacer and right-hand batter had played 13 First-Class, 11 List-A, and 9 T20 matches. In those matches, he had taken a combined total of 51 wickets and scored 746 runs, with a high score of 99 coming in First-Class cricket, alongside two fifties each in the red-ball and 50-over formats.

What did Ramakrishna Ghosh do to get picked by CSK?

Ghosh was picked by CSK in the IPL 2025 mega auction but did not get a game the entire season. Although he has featured in only nine Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) matches, it was his Maharashtra Premier League (MPL) exploits that caught the attention of the CSK scouts. The heavily built man has performed brilliantly in the MPL to secure his spot in the squad.

Ramakrishna Ghosh’s maiden IPL wicket

Ghosh did not only impress with the catch of Jacks but claimed Indian captain Suryakumar Yadav as his maiden IPL scalp as well. Following the early breakthrough of Jacks, removing a player of Surya’s caliber confirmed that the Maharashtra all-rounder belongs on the big stage.