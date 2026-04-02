When a fast bowler sends the stumps cartwheeling, it instantly grabs attention—and that’s exactly what Prince Yadav did when he dismissed Delhi Capitals skipper Axar Patel in IPL 2026. The right-arm pacer from Delhi has quietly built a reputation as a wicket-taker, and moments like these are pushing him into the spotlight. But who exactly is Prince Yadav, and how did he rise to the IPL stage.

From Delhi’s local circuit to IPL lights

Born on December 12, 2001, Prince Yadav is a right-arm fast bowler who climbed the ranks through Delhi’s competitive cricket structure. His big break came in the Delhi Premier League (DPL), where he impressed with 13 wickets in 10 matches, showcasing his ability to strike regularly.

He represented Delhi in domestic cricket and quickly made an impact in the 2024-25 Syed Mushtaq Ali Trophy, finishing as one of the side’s leading wicket-takers. His consistency, especially in T20 cricket, caught the attention of IPL scouts.

Interestingly, before becoming a contracted player, Yadav was part of the Lucknow Super Giants setup as a net bowler—an opportunity that helped him understand the demands of top-level cricket.

A knack for big wickets and pressure moments

What sets Prince Yadav apart is his ability to deliver breakthroughs at crucial junctures. He first made headlines in IPL 2025 when he dismissed explosive batter Travis Head—his maiden IPL wicket—in a high-pressure situation.

Yadav’s bowling is built on subtle variations rather than raw pace alone. He mixes lengths cleverly and disguises changes in speed, making him effective in T20 cricket. His performances in domestic tournaments underline this skill, with impressive averages and economy rates for Delhi in white-ball formats.

The dismissal of Axar Patel—clean bowled with a delivery that sent the stumps flying—was another example of his ability to rise on big occasions.

The Prince Yadav Curve

‘Prince Yadav’s journey—from Delhi’s local leagues to dismantling top IPL batters—reflects a classic story of persistence meeting opportunity. Still early in his career, the LSG pacer has already shown he can handle pressure and deliver match-defining moments. If he continues on this trajectory, Prince Yadav could soon become one of India’s next breakout fast-bowling stars.