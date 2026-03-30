They walked into the Jeddah auction hall with Rs 10 crore ring-fenced for one name. In the end, Rajasthan Royals needed only Rs 1.1 crore to land the most extraordinary teenager in Indian cricket. But make no mistake the franchise was prepared to go all the way for Vaibhav Suryavanshi, the 13-year-old from Samastipur who had already done enough to convince one of the IPL’s most astute talent-spotting outfits that he was generational.

Before a single bid was placed at the auction, RR CEO Jake Lush McCrum confirmed the youngster had been put through his paces at the franchise’s high-performance centre in Nagpur, where he left the coaching set-up thoroughly impressed. This is the story of how Bihar’s wonderkid earned that trust.

The Trial That Settled It

Rajasthan Royals do not back young players on reputation alone they test them. At their Nagpur facility, Vaibhav was handed a pressure scenario straight out of a match: score 17 runs off one over. He knocked it out of the park literally clearing the boundary three times to get there with room to spare.

By the time his trial session was done, he had hit eight sixes and four fours in total. The franchise had seen enough. The Rs 10 crore war chest, set aside specifically for this bid, was insurance; in the end, a brief bidding duel with Delhi Capitals was all it took, with the Royals eventually landing him at Rs 1.1 crore against his base price of Rs 30 lakh.

A Record-Breaker Before He Was a Teenager

The scouts had not come to Nagpur blind. In January 2024, Vaibhav had made his Ranji Trophy debut against Mumbai at the age of just 12 years and 284 days, going past the records of Sachin Tendulkar and Yuvraj Singh who both made their first-class debuts at 15. Months later, he scored a blistering 58-ball century against Australia Under-19 in Chennai, becoming the youngest player to score a hundred in youth cricket at 13 years and 188 days.

His father Sanjeev a farmer from Tajpur village who doubles as his son’s coach had spent years driving him nearly 100 km each way to cricket academies in Patna. The investment, in time and sacrifice, had produced something the IPL had never seen before.

On 28 April 2025, nine days after becoming the youngest debutant in IPL history, Vaibhav scored a 38-ball century against Gujarat Titans the youngest male cricketer ever to hit a hundred in T20 cricket.

Rajasthan Royals had not just bought a prospect. They had bought a phenomenon.