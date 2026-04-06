On a Sunday evening where the Bengaluru sky was illuminated by record-breaking fireworks, Royal Challengers Bengaluru (RCB) didn’t just win the game against Chennai Super Kings—they rewrote history. By posting a mammoth 250/3, the home side shattered a 14-year-old record for the highest total ever conceded by CSK in the IPL, surpassing the 231 runs set by Punjab in 2014. This innings on the Red and Gold brigade’s home deck not only crushed the five-time champion’s spirit but also climbed to a historic second place in RCB’s own highest-scoring hierarchy.

The David Hurricane: 30 Runs in One Over

While the foundation was laid by the top order, the headline belonged entirely to Tim David. Entering the fray with a license to kill, the 6-foot-5-inch finisher turned a strong total into a historic one. The power-hitting specialist smashed 70 runs off just 25 deliveries, punctuated by 8 monstrous sixes that frequently cleared the Chinnaswamy roof.

The defining moment of the carnage came in the 19th over. Facing CSK’s Jamie Overton, the Singapore-born Australian international unleashed a sequence of 6, 2, 4, 6, 6, 6, plundering 30 runs in a single over. The sheer force of the middle-order recruit’s assault left the crisis-hit side’s bowling attack looking completely shell-shocked.

A New Peak in the Rivalry

The 280.00 strike-rate blitz was supported brilliantly by the RCB leadership. Captain Rajat Patidar played the perfect foil, remaining unbeaten on 48 off just 19 balls. Earlier in the innings, Virat Kohli also scripted history, becoming the player with the most runs against a single opponent in T20 history (1,188 runs vs CSK), moving past Rohit Sharma’s record against KKR. While Kohli’s milestone showed his legendary longevity, the 250-run total showed RCB’s current, terrifying fire-power. By the time the CSK captain Ruturaj Gaikwad walked off the field at the innings break, his Dhoni-less side wasn’t just chasing a win; they were chasing the shadows of a 14-year-old record that had been decimated.

Highest Scores Against CSK in IPL History

Before today, the record for the highest score against Chennai was held by Punjab for over a decade. RCB’s 2026 blitz has rewritten the hierarchy:

Rank Score Team Venue Year 1 250/3 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 2026 2 231/4 Punjab Kings (then KXIP) Cuttack 2014 3 226/6 Royal Challengers Bengaluru Bengaluru 2023 4 223/5 Rajasthan Royals Chennai 2010 5 219/6 Mumbai Indians Delhi 2021

Top 5 Highest Scores by RCB in IPL History

RCB is no stranger to the 250-mark, having famously crossed it once before during Chris Gayle’s historic 175* in 2013. Today’s innings against CSK is now their second-highest total of all time.

Rank Score Opponent Venue Year 1 263/5 Pune Warriors India Bengaluru 2013 2 250/3 Chennai Super Kings Bengaluru 2026 3 248/3 Gujarat Lions Bengaluru 2016 4 235/1 Mumbai Indians Mumbai 2015 5 227/4 Sunrisers Hyderabad Bengaluru 2016

Match Snapshot: RCB vs CSK (April 5, 2026)