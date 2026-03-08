It is Sanju Samson’s world and we all are living in it at the moment. The man, who was not even in the reckoning for being in the playing 11 of the Indian team once, is now the apple eyed boy of the country as India win the T20 World Cup 2026, beating New Zealand in a one-sided final on March 8 (Sunday), 2026 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. He was named Player of the series for the tournament. And the hero of every game, Jasprit Bumrah was once again the hero as he finished with figures of 4/15 in the final. He was named Player of the match in the final.

A Masterclass in Ahmedabad

The 2026 ICC Men’s T20 World Cup reached a spectacular conclusion at the Narendra Modi Stadium, with Sanju Samson cementing his status as the tournament’s defining icon. In a final that will be talked about for generations, India set a gargantuan target of 255/5—the highest-ever total in a T20 World Cup final.

Samson, who displayed supreme technical prowess and unmatched aggression, hammered a record-breaking 89 off just 46 balls. His innings wasn’t just a highlight; it was the bedrock of India’s victory. By securing both the ‘Player of the Tournament’ (Series) award, Samson has etched his name alongside the greatest match-winners in history.

A Legacy of Icons

The pursuit of individual excellence in the T20 World Cup has always been about rising to the occasion when the world is watching. From Shahid Afridi’s inaugural all-round heroics in 2007 to Virat Kohli’s tactical masterclasses and Bumrah’s pace dominance, the roll of honor reflects the evolution of the format.

These awards represent the players who didn’t just participate; they dominated. As we celebrate Samson’s historic double-award achievement, we look back at the players who have defined the standard of greatness over the last nine editions.

Table- List of Player of the series and player of the match in final award winners in T20 World Cup history up to 2026