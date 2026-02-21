In the high-pressure world of Indian cricket, a string of low scores usually triggers a national debate. But ahead of India’s blockbuster Super 8 opener against South Africa, skipper Suryakumar Yadav has sent a clear message to the critics to those casting doubt over Abhishek Sharma‘s performance: The team management isn’t pressing the panic button.

The primary talking point of the pre-match press conference at the Narendra Modi Stadium was the form of left-handed opener. After a scintillating start to his international career, Abhishek has hit a rough patch, including three consecutive ducks in the group stages.

When asked if the team was concerned about the opening slot, Surya delivered a classic, ice-cool response. “Honestly, I worry for the people who worry about Abhishek’s form,” the captain quipped, drawing laughter from the media gallery.

Looking at intent, not scorecard: Suryakumar

Surya’s defence of his the world’s number ranked batter was rooted in tactical loyalty. He reminded everyone that the left-hander played a massive role in India’s T20 success over the last 12 months, striking at nearly 190.

“Abhishek has won us games single-handedly last year. In a team sport, when one individual has a quiet week, the other ten cover for him. That is the culture we have built. He has the license to go out there and express himself. We aren’t looking at the scorecard; we are looking at the intent.”

No changes in India’s Playing XI for T20 World Cup?

By doubling down on Sharma, Surya effectively shut the door on rumours of Sanju Samson being drafted in for the Sunday clash. The message is clear, India will stick to the process that saw them dominate Group A.

ALSO READ Why India’s unbeaten run in T20 World Cup could end against South Africa

For South Africa, this means they will still have to plan for the Abhishek Storm. While the Proteas’ pace battery of Rabada and Nortje will look to exploit his recent tentativeness, they will be facing a batter who has the full, public backing of his captain.