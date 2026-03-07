The people, who have failed to secure a last minute flight ticket to get to Ahmedabad and watch the T20 World Cup 2026 final between India and New Zealand, scheduled to take place at the Narendra Modi Stadium in the city on March 8 (Sunday), have a golden offering from the Indian Railways.

The Northern Railways divisions of the Indian Railways will run a special train from New Delhi to Sabarmati. The all AC train will start at 11:45 pm IST from the New Delhi Railway Station (NDLS) and reach Sabarmati (SBIB) at 2:30 pm IST on March 8 (Sunday), giving ample time for those boarding the train to make their way to the stadium, which is located just 5.3 kilometers away from the station.

क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारतीय रेल की खास सौगात!



बढ़े फ्लाइट टिकट और टिकटों की अनुपलब्धता को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सहूलियत के लिए नई दिल्ली से साबरमती के लिए आज दिनांक 7 मार्च 2026, रात 11:45 बजे विशेष ट्रेन का ऐलान।



3rd AC और 2nd AC के कोच वाली इस 19 कोच की… pic.twitter.com/LQuMPByqln — Northern Railway (@RailwayNorthern) March 7, 2026

Step by step guide to book train tickets for India vs New Zealand Final via NDLS-SBIB Special AC Train

Took book tickets in the NDLS-SBIB Sabarmati special train which is being run on March 7, specifically for passengers to witness the historic India-New Zealand T20 World Cup final, one needs to follow these simple steps.

Step 1- Go the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) website or mobile application

IRCTC APP booking for NDLS-SBIB special train.

Step 2- Click on Book tickets and in From Station select NDLS (New Delhi) and to stations as SBIB (Sabarmati).

Step 3- Train number 04062 will pop-up with options to book tickets in 3rd AC and 2nd AC categories.

Step 4- Enter your details like name and phone number and then click on book tickets.

IRCTC website screengrab for booking NDLS-SBIB World Cup Final special train.

Step 5- Pay the fee through UPI/Net banking/Credit Card/ Debit Card and voila you have the tickets to Sabarmati.

T20 World Cup Final Special Delhi-Sabarmati Train: Is it a non-stop train or does it stop anywhere?

It is not a non-stop train. After departing from New Delhi, the train will make stops at Delhi Cantt, Gurugram, Jaipur, Ajmer and Palanpur before arriving at Sabarmati. So people can book the tickets from any of the above station as per their convenience.

Screengrab of NTES website showing all stations of NDLS-SBIB T20 World Cup Final special train.

IND vs NZ Final Special Delhi-Sabarmati Train: How much is the cost of the ticket in 2nd and 3rd AC?

The price for a third AC ticket to Sabarmati from New Delhi is Rs 1695 plus the convenience fee. The total will come at Rs 1730. The price of a second AC ticket to Sabarmati from New Delhi in the IND vs NZ Final Special Delhi-Sabarmati Train is Rs 2285. With Convenience fee, it comes to Rs 2320.

IRCTC App Screengrab showing final price of a 2nd AC ticket of NDLS-SBIB World Cup special train.

IND vs NZ T20 World Cup Final: What’s at stake?

This is going to be a second final being held at the iconic ground which also hosted the 2023 ODI World Cup final in 2023 which featured the home side India and Australia. India lost that final one-sided and hence this T20 World Cup becomes ever so important for the team to restore balance and give the city and the country another reason for joy.