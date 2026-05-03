The chase for the top four intensifies as Sunrisers Hyderabad (SRH) take on Kolkata Knight Riders (KKR) at the Rajiv Gandhi International Stadium. SRH, riding a wave of momentum with five consecutive wins, looks to consolidate their position, while a resurgent KKR aims to keep their playoff dreams alive. Here is everything you need to know about where to catch the action live.

How to watch SRH vs KKR IPL match online

Fans can watch the SRH vs KKR match online via the JioHotstar app and website. The platform provides a seamless digital experience with features like multi-cam views and interactive scorecards. The afternoon clash is scheduled to begin at 03:30 PM IST, with digital coverage starting earlier to include pre-match analysis and the toss.

How to watch SRH vs KKR on TV?

The live telecast of the Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders match will be available on the Star Sports Network. Viewers can tune in to various Star Sports channels to watch the game in multiple languages, including English, Hindi, Tamil, Telugu, and Kannada. For those with 4K capabilities, the match will also be broadcast on Star Sports 4K.

How to watch the match effectively for free?

While streaming is no longer entirely free for all users, several telecom providers are bundling JioHotstar access with their plans. Jio users can find the cheapest entry point through a Rs 100 recharge, which provides 5GB data and a 30-day JioHotstar subscription. Similarly, Airtel offers a Rs 100 pack with 6GB data and a one-month subscription, while Vi users can access the platform with a dedicated Rs 44 pack for a 28-day subscription. Many higher-tier prepaid plans, both monthly and annual, also include JioHotstar Mobile or Super subscriptions at no extra cost.