Interacting with the media after a grueling training session at the Maharaja Yadvinder Singh Stadium in Mullanpur, Shashank Singh appeared as a man with a plan. As the countdown to IPL 2026 begins, the Punjab Kings (PBKS) middle-order mainstay pivoted between the franchise’s desperate hunt for silverware and their burgeoning identity as the league’s most entertaining outfit—both on and off the field.

Reflecting on the franchise’s 18-year wait for a trophy, Shashank was candid. “Punjab Kings have not won a trophy, and it has been 18 years to be precise. We learnt from last year; we will rectify the mistakes and make sure to make everyone proud this time,” he stated in a video uploaded by PTI.

What is the PBKS Plan for IPL 2026?

The focus this year has moved from individual brilliance to collective technical stability. Shashank highlighted the deep dives taken into the team’s batting struggles at their New Chandigarh home base.

“Last year’s results at the home ground were not in our favor. As a batting unit, we have specifically worked on the technical parts where we struggled. You will see a more prepared and balanced unit heading into the season,” Shashank added.

Punjab: The Undisputed ‘Kings of Content’

While the cricket is serious, the branding is fun. Shashank’s most telling remark came when discussing the locker-room atmosphere. With the addition of Yuzvendra Chahal to a squad that already boasts the witty Arshdeep Singh, PBKS has essentially cornered the market on IPL “viral moments.”

“With Arshdeep Singh and Yuzvendra Chahal in your team, there is going to be no dearth of content,” Shashank said with a smile. Chahal’s reputation as a digital disruptor combined with Arshdeep’s deadpan humor gives Punjab a massive “engagement ROI” for fans and sponsors alike.

Punjab Kings: Complete IPL Performance History (2008–2025)

SeasonLeague PositionFinal Standing
20082ndSemi-finalists
20095thLeague Stage
20108thLeague Stage
20115thLeague Stage
20126thLeague Stage
20136thLeague Stage
20141stRunners-up
20158thLeague Stage
20168thLeague Stage
20175thLeague Stage
20187thLeague Stage
20196thLeague Stage
20206thLeague Stage
20216thLeague Stage
20226thLeague Stage
20238thLeague Stage
20249thLeague Stage
20251stRunners-up