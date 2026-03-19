Interacting with the media after a grueling training session at the Maharaja Yadvinder Singh Stadium in Mullanpur, Shashank Singh appeared as a man with a plan. As the countdown to IPL 2026 begins, the Punjab Kings (PBKS) middle-order mainstay pivoted between the franchise’s desperate hunt for silverware and their burgeoning identity as the league’s most entertaining outfit—both on and off the field.

Reflecting on the franchise’s 18-year wait for a trophy, Shashank was candid. “Punjab Kings have not won a trophy, and it has been 18 years to be precise. We learnt from last year; we will rectify the mistakes and make sure to make everyone proud this time,” he stated in a video uploaded by PTI.

What is the PBKS Plan for IPL 2026?

The focus this year has moved from individual brilliance to collective technical stability. Shashank highlighted the deep dives taken into the team’s batting struggles at their New Chandigarh home base.

“Last year’s results at the home ground were not in our favor. As a batting unit, we have specifically worked on the technical parts where we struggled. You will see a more prepared and balanced unit heading into the season,” Shashank added.

VIDEO | Mohali: Punjab Kings' batter Shashank Singh ahead of the new season of the Indian Premier League (IPL) starting from March 28 said:



Punjab Kings have not won a trophy and it has been 18 years to be précised, we learnt last year and will rectify the mistakes and make sure… pic.twitter.com/a9JZ0R8jP6 — Press Trust of India (@PTI_News) March 19, 2026

Punjab: The Undisputed ‘Kings of Content’

While the cricket is serious, the branding is fun. Shashank’s most telling remark came when discussing the locker-room atmosphere. With the addition of Yuzvendra Chahal to a squad that already boasts the witty Arshdeep Singh, PBKS has essentially cornered the market on IPL “viral moments.”

“With Arshdeep Singh and Yuzvendra Chahal in your team, there is going to be no dearth of content,” Shashank said with a smile. Chahal’s reputation as a digital disruptor combined with Arshdeep’s deadpan humor gives Punjab a massive “engagement ROI” for fans and sponsors alike.

