The tactical gamble that had every cricket fan buzzing ended in the most heartbreaking fashion at the Ekana Stadium tonight. In a surprise move for the IPL 2026 season, Rishabh Pant promoted himself to open the innings for the Lucknow Super Giants (LSG) against his former side, Delhi Capitals. However, the much-anticipated move met a cruel end in the third over, as a freak run-out sent the captain back to the dugout.

The Freak Dismissal of Rishabh Pant: Last Ball of the Third Over

The dismissal was a textbook case of “cruel luck” in cricket. On the final delivery of the third over, Mitchell Marsh hammered a thunderous straight drive back toward the bowler. Mukesh Kumar, in his follow-through, instinctively stuck out a hand and managed to get the slightest of touches on the ball with his fingertips.

The ball deflected off Mukesh’s hand and crashed directly into the stumps at the non-striker’s end. Pant, who had backed up to steal a quick single, was caught well short of his crease as the stumps were disturbed. Despite the desperate dive and the “unlucky” nature of the wicket, the umpire’s signal was final: Pant was out for 7 runs off 9 balls.

Social Media Reactions on Rishabh Pant’s Dismissal: “Lucknow’s Luck Runs Out”

The footage of the ball grazing Mukesh’s fingernail immediately went viral, sparking a massive wave of reactions across social media platforms. The “banana” moment—a term often used for bizarre or chaotic occurrences—saw fans and analysts expressing disbelief at the timing of the incident.

The Irony: Fans were quick to highlight the irony of Pant being undone by a fingertip touch from a bowler playing for the franchise he captained for years.

The “What If”: Many lamented that the “Opening Pant” experiment was cut short by a fluke rather than a bowling masterclass, leaving the tactical success of the move still unsuccessful.

Sympathy for the Skipper: Images of a dejected Pant walking back to the pavilion became the focal point of the online conversation, with “Unlucky Pant” trending within minutes of the dismissal.

He said - Rishabh Pant opening ahead of Markram raised questions, as Markram was in top form with ~590 runs, ~50 avg & 150+ Sr. Breaking a strong opening pair was seen as a surprising decision.

The Tactical Aftermath

The decision to promote Pant was a clear statement of intent from the LSG management, aiming to utilize his aggressive power-hitting during the field restrictions of the Powerplay. While he had found one boundary during his 9-ball stay, the freak run-out prevented him from capitalizing on the start.

This dismissal left LSG in a precarious position early in the innings, forcing the middle order to rebuild under immense pressure. As Pant watched the remainder of the innings from the dugout, the focus shifted to how the team would adapt to the loss of their captain in such an unconventional manner.