Pakistan T20 World Cup 2026 prize money details show the PCB secured over $507,000 despite an early exit, thanks to ICC’s performance-based payout structure. Despite failing to reach the semi-finals, the Men in Green have secured a total payout of approximately $507,116 (approx. Rs 4.63 Crore Indian Rupee {INR}).

Most of Pakistan’s money coming from Super 8 stage qualification

The bulk of this revenue stems from the team’s qualification for the Super 8 stage. Under the current ICC prize pool, which saw a projected climb to $13.5 million this year, teams finishing in the 5th to 8th bracket receive a guaranteed $382,500 (approx. Rs 3.49 crore INR).

Adding to this base amount is Pakistan’s performance on the field. The tournament rules grant a $31,154 bonus (an estimated Rs 28.48 lakhs INR) for every victory achieved during the Group and Super 8 stages. Pakistan’s three wins in the opening round (against Netherlands, USA and Namibia) and their solitary Super 8 triumph over Sri Lanka brought in an additional $124,616.

ALSO READ

How much will the T20 World Cup winners receive?

While this Rs 4.6 crore figure is significant for operational recovery, it pales in comparison to the financial windfall awaiting the four semi-finalists. The winners of the 2026 edition are projected to take home a staggering $3 million (approx. Rs 27.4 crore), illustrating the massive commercial gap between a Super 8 exit and lifting the trophy at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on March 8.

Pakistan’s T20 World Cup 2026 squad members

Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq

ALSO READ

T20 World Cup 2026- semi-final schedule

The ICC Mens’ T20 World Cup 2026 semi-final schedule is out. While South Africa will lock horns with New Zealand in the first semi-final on March 4, India will take on England in the second semi-final on March 5. The first knockout matche is scheduled at the Eden Gardens in Kolkata. India’s semi-final is slated to be held in Mumbai with the final on March 8 in Ahmedabad.