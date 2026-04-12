Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, MI vs RCB Live Score, IPL 2026: Welcome to FinanciaExpress’ LIVE coverage of the MI vs RCB, IPL 2026 game. It is going to be a clash of the titans as Mumbai Indians host Royal Challengers Bengaluru in match 20 of the Indian Premier League (IPL) 2026 at the iconic Wankhede Stadium in Mumbai on April 12 (Sunday). Toss takes place at 7 pm IST. [Check Full Scorecard Here]

While Mumbai have lost two in a row, RCB were handed their first defeat at the hands of Rajasthan Royals in their last encounter, which was also their first game away from home. Who will take the bragging rights in one of the biggest games of IPL 2026 so far.

MI vs RCB Toss, IPL 2026

The toss between Mumbai Indians captain Hardik Pandya and his Royal Challengers Bengaluru counterpart, Rajat Patidar, will take place at 7:00 pm IST at the Wankhede Stadium in Mumbai.

MI vs RCB Playing 11, IPL 2026

Mumbai Indians Predicted Playing 11

Rohit Sharma, Ryan Rickelton (wk), Tilak Varma, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya (c), Naman Dhir, Sherfane Rutherford, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah

Royal Challengers Bengaluru Predicted Playing 11

Virat Kohli, Phil Salt/Jacob Bethell, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (c), Jitesh Sharma (wk), Tim David, Romario Shepherd, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Abhinandan Singh, Josh Hazlewood

MI vs RCB Live Streaming

Fans can watch the match live on Star Sports on TV. If you prefer watching online you can stream it on the JioHotstar app or website in India.

MI vs RCB LIVE SCORE: Get All Updates From Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Clash At Wankhede in IPL 2026 Here

18:45 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Weather at Wankhede

Current temperature is 32°C. Humidity is rising, and the local ground staff suggests the "Sea Breeze" will assist swing bowlers from the Tata End in the first 4 overs.

18:45 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Points Table Stakes

A win for RCB tonight will propel them to the #2 spot. For MI, a win is crucial to move out of the bottom three (currently sitting at 8th)

18:45 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Bumrah’s Recent Form

Jasprit Bumrah’s last outing for MI against RR saw him go wicketless for 32 runs in 3 overs. He is looking for a bounce-back tonight at his home ground

18:38 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Suryakumar Yadav Returns

SKY is back! After missing the previous game due to a minor niggle, Suryakumar Yadav was seen smashing his trademark "no-look" sixes during the final practice session.

18:34 (IST) 12 Apr 2026
MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Kohli Chasing Records

Virat Kohli needs just 42 runs tonight to become the first player in history to hit 900 runs against a single opponent (MI).

18:33 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Bumrah’s Final Warm-up

Jasprit Bumrah has finished his final warm-up sprint. Stat alert: He has dismissed Virat Kohli 5 times in IPL history—the most by any pacer in the league.

18:32 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Historic Head-to-Head Edge

Out of 34 meetings, MI has won 20 while RCB has 14. However, momentum is with the visitors as RCB has won 3 of the last 4 encounters between these two giants.

18:31 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Humidity and Dew Factor

Weather check: It’s a humid 31°C in Mumbai. The dew point is high, which almost guarantees the ball will be slippery in the second innings, favoring the team batting second.

18:29 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Fans arrive at Wankhede

The Wankhede is a sea of Blue and Red; early arrivals indicate a 50-50 split in crowd support for this massive rivalry.

18:25 (IST) 12 Apr 2026

MI vs RCB LIVE SCORE UPDATES: Welcome To Our Live Blog

Hello and welcome to Financial Express' live coverage of the Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru clash in IPL 2026! We are at the Wankhede Stadium for this high-octane Match 20.

Stay tuned as we bring to you all the updates from the game, at a very fast pace but without moving away from the facts.