The tie between Lucknow Super Giants (LSG) and Kolkata Knight Riders (KKR) on April 26, 2026, resulted in a Super Over that rewrote the record books for efficiency. Tasked with defending a target in the highest-pressure environment, Sunil Narine and the KKR fielders turned the Ekana Stadium into a graveyard for the LSG batters.

The 1-Run Choke: Lowest Super Over Total in History Sunil Narine delivered a masterclass in defensive bowling, needing only three deliveries to terminate the Lucknow innings. Ball 1: Narine fires a quicker, skidding delivery that beats the bat of Nicholas Pooran and crashes into the off-stump. Pooran out for a golden duck.

Narine fires a quicker, skidding delivery that beats the bat of and crashes into the off-stump. Pooran out for a golden duck. Ball 2: Rishabh Pant manages to navigate a carrom ball into the gap at deep cover for a frantic single to get LSG off the mark.

manages to navigate a carrom ball into the gap at deep cover for a frantic to get LSG off the mark. Ball 3: Aiden Markram looks to finish big, launching a high hit toward the long-on boundary. Rovman Powell sprints to the edge, plucks the ball from the air, and—realizing his momentum is taking him over the rope—flicks the ball back to Rinku Singh , who completes the relay catch.

The Result: With two wickets down in just three balls, the LSG innings ended immediately. LSG: 1/2—setting a new record for the lowest Super Over total in IPL history. #KKR win the first SUPER OVER of the season 🤩@kkriders with a hard earned win after 42 overs of topsy turvy cricket 👏



The 1-Ball Sprint: Shortest Chase Ever Recorded Chasing a target of just 2 runs, KKR sent out their man-of-the-moment, Rinku Singh, to seal the deal. The Finish: Rinku wasted no time, smashing the very first ball from the LSG bowler for a boundary (four) to end the game in seconds. The Record: By finishing the chase in just one ball, KKR recorded the shortest time to finish a Super Over in the league's history. The previous record was a two-ball finish; KKR's one-ball heist now stands as the ultimate benchmark for "clutch" efficiency.

Rinku wasted no time, smashing the very first ball from the LSG bowler for a to end the game in seconds. The Record: By finishing the chase in just one ball, KKR recorded the shortest time to finish a Super Over in the league’s history. The previous record was a two-ball finish; KKR’s one-ball heist now stands as the ultimate benchmark for “clutch” efficiency.