The tie between Lucknow Super Giants (LSG) and Kolkata Knight Riders (KKR) on April 26, 2026, resulted in a Super Over that rewrote the record books for efficiency. Tasked with defending a target in the highest-pressure environment, Sunil Narine and the KKR fielders turned the Ekana Stadium into a graveyard for the LSG batters.

The 1-Run Choke: Lowest Super Over Total in History

Sunil Narine delivered a masterclass in defensive bowling, needing only three deliveries to terminate the Lucknow innings.

  • Ball 1: Narine fires a quicker, skidding delivery that beats the bat of Nicholas Pooran and crashes into the off-stump. Pooran out for a golden duck.
  • Ball 2: Rishabh Pant manages to navigate a carrom ball into the gap at deep cover for a frantic single to get LSG off the mark.
  • Ball 3: Aiden Markram looks to finish big, launching a high hit toward the long-on boundary. Rovman Powell sprints to the edge, plucks the ball from the air, and—realizing his momentum is taking him over the rope—flicks the ball back to Rinku Singh, who completes the relay catch.
  • The Result: With two wickets down in just three balls, the LSG innings ended immediately. LSG: 1/2—setting a new record for the lowest Super Over total in IPL history.

The 1-Ball Sprint: Shortest Chase Ever Recorded

Chasing a target of just 2 runs, KKR sent out their man-of-the-moment, Rinku Singh, to seal the deal.

  • The Finish: Rinku wasted no time, smashing the very first ball from the LSG bowler for a boundary (four) to end the game in seconds.
  • The Record: By finishing the chase in just one ball, KKR recorded the shortest time to finish a Super Over in the league’s history. The previous record was a two-ball finish; KKR’s one-ball heist now stands as the ultimate benchmark for “clutch” efficiency.