February 28, 2026, marks the most significant day in the history of Jammu & Kashmir sports. By securing a massive 291-run first-innings lead against eight-time champions Karnataka, the Paras Dogra-led side has officially been crowned the Ranji Trophy 2025-26 Champions. The scenes at the KSCA Rajnagar Stadium were electric as the “Invincible” J&K squad turned the final day into a festival of regional pride.

Parvez Rasool: “Auqib Nabi Made This Season Special”

The region’s first international cricketer, Parvez Rasool, hailed the team’s persistence and the emergence of a new superstar in Auqib Nabi, who finished as the tournament’s leading wicket-taker with 60 scalps.

“We have been performing well for several seasons now. We reached the quarterfinals three times and fell short there. Last year as well, we missed out by just one run. What made this season special was Aqib Nabi. Over the last two seasons, the way he has been performing has been phenomenal. This year, he was Man of the Match in the quarterfinal, then again in the semifinal, and now in the final. Bowling on such a wicket in the final, where even the Karnataka seamers struggled, is a big achievement.”

VIDEO | Srinagar: Former Jammu and Kashmir captain Parvez Rasool on J&K’s historic Ranji Trophy title win says, “We have been performing well for several seasons now. We reached the quarterfinals three times and fell short there. Last year as well, we missed out by just one run.… pic.twitter.com/pJkeesX2zy — Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026

The “Architect” Honored: Mithun Manhas on Shoulders

In the most enduring image of the final, BCCI President Mithun Manhas was hoisted onto the shoulders of the jubilant J&K players. Manhas, the Jammu-born legend who revamped the JKCA’s structure, was the emotional anchor of the victory. The players acknowledged his “vision”—which included introducing red-soil tracks and a professional coaching culture—as the primary reason they could finally stand on the podium as champions.

Thrilled about Jammu&Kashmir’s historic triumph in the #RanjiTrophy. A heartwarming moment for all genuine fans of Indian cricket. This season has been a saga for the ages — but congratulations also to all those who toiled for years to get them there! @MithunManhas pic.twitter.com/0PUIsDDVfy — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 28, 2026

X (Twitter) Erupts: A Rare Moment of Unity

Sachin Tendulkar (@sachin_rt): “The Kashmir willows have been a part of many champions’ kits. To see J&K’s journey from being an enabler to becoming champions themselves is beautiful. Truly a historic day!”

The Kashmir willows have been a part of many champions’ kits. To see Jammu & Kashmir’s journey from being an enabler of champions, to becoming champions themselves, is beautiful.



The season was built on consistency, resilience, and season-long excellence. Auqib Nabi’s impact… — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 28, 2026

Omar Abdullah (@OmarAbdullah): The CM, watching live from the stands, posted: “They’ve done it. Well done J&K! #ranjitrophy2026 #RanjiTrophyFinal” (followed by an announcement of a ₹2 crore cash reward).

Congratulating Team J&K on their historic triumph in the Ranji Trophy, the Chief Minister announced a cash reward of ₹2 crore for the players and support staff after their emphatic victory over Karnataka on their home turf.



Calling it a watershed moment for Jammu & Kashmir… pic.twitter.com/OnRJCa1EoB — Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) February 28, 2026

LG Manoj Sinha (@OfficeOfLGJandK): “J&K’s finest hour has arrived! Emotions surging beyond words… You have immortalized history—embrace it with honor.”

J&K's finest hour has arrived! Emotions surging beyond words as I watch our Cricket team claiming the Ranji Trophy. To every fierce player who carved history through sheer grit: thank you from entire UT beaming with pride. You have immortalized history—embrace it with honor. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) February 28, 2026

Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti): “Heartfelt congratulations… History created! With grit, courage, and unbreakable belief, you’ve written a golden chapter.”

Today’s stupendous success of the Jammu & Kashmir in the Ranji Trophy has given the people a rare moment of joy after a long time.This victory is also a powerful reply to those forces that seek to divide our society on religious lines.The triumph was made possible by the united… — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 28, 2026

Irfan Pathan (@IrfanPathan): “History created! J&K reach their first-ever Ranji Trophy final… You beauty, J&K! My heart is full.”