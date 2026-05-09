As the IPL 2026 season enters its final league-stage leg, the IPL points table reflects one of the most competitive seasons in history. While Sunrisers Hyderabad (SRH) lead the pack with 14 points, a cluster of teams including RR, GT, and RCB are fighting for the remaining three slots.

Tonight’s Pink Promise match at the Sawai Mansingh Stadium is not just about regional pride; it’s a high-stakes battle for Net Run Rate (NRR) superiority.

IPL Points Table 2026

RankTeamPlayedWonLostPointsNRR
1Sunrisers Hyderabad117414+0.737
2Punjab Kings106313+0.571
3RCB106412+1.234
4Rajasthan Royals106412+0.510
5Gujarat Titans106412-0.147
6Chennai Super Kings105510+0.151
Playoff scenarios: What’s at stake tonight?

For Rajasthan Royals: A win today would push RR to 14 points and potentially 2nd place (depending on NRR margin), making them favorites to secure a top-two finish. A loss, however, leaves them vulnerable to the surging CSK and RCB.

For Gujarat Titans: Despite having the same number of wins as RR, GT’s negative NRR (-0.147) currently keeps them at 5th. A dominant win today would finally break them into the top four, displacing the Royals.

Historically, 16 points is the benchmark for qualification. Both RR and GT need two wins from their remaining four games to hit that mark.

All pink today for RR

Rajasthan will wear their special all-pink threads tonight, but they need to fix their home-turf record. After suffering a heavy defeat to Delhi Capitals in their last outing, Riyan Parag and his men are under pressure to defend their fortress against a GT side that has won three on the bounce.