The business end of IPL 2026 is here, and the race for the top four is reaching a boiling point. Today, May 6, 2026, the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad will witness a crucial clash between Sunrisers Hyderabad (SRH) and Punjab Kings (PBKS). A win for either team will see them top the IPL 2026 points table. While Punjab are sitting at 13 points from 9 games, Hyderabad have 12 from 10.

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad Live Streaming: JioCinema App & Website SRH vs PBKS Playing 11 Sunrisers Hyderabad (SRH) Playing 11 Abhishek Sharma | Travis Head | Ishan Kishan (wk) | Heinrich Klaasen | Nitish Kumar Reddy | Salil Arora | Pat Cummins (c) | Harsh Dubey | Praful Hinge | Sakib Hussain | Eshan Malinga Punjab Kings (PBKS) Playing 11 Prabhsimran Singh (wk) | Priyansh Arya | Cooper Connolly | Shreyas Iyer (c) | Marcus Stoinis | Nehal Wadhera | Suryansh Shedge | Marco Jansen | Xavier Bartlett | Arshdeep Singh | Yuzvendra Chahal SRH vs PBKS: Full Squads for IPL 2026 Sunrisers Hyderabad (SRH): Pat Cummins (c), Abhishek Sharma, Travis Head, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Liam Livingstone, Harshal Patel, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Sakib Hussain, Praful Hinge, Brydon Carse, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Zeeshan Ansari, Salil Arora, Shivam Mavi, David Payne, Amit Kumar, Krains Fuletra. Punjab Kings (PBKS): Shreyas Iyer (c), Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Marcus Stoinis, Nehal Wadhera, Marco Jansen, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Xavier Bartlett, Musheer Khan, Cooper Connolly, Shashank Singh, Suryansh Shedge, Harpreet Brar, Vijaykumar Vyshak, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Ben Dwarshuis, Lockie Ferguson, Azmatullah Omarzai, Mitchell Owen, Harnoor Singh, Pyla Avinash, Vishal Nishad, Praveen Dubey. Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings: Pitch and Weather Report The Hyderabad surface has been a "batter's paradise" this season, consistently producing scores in excess of 200. Expect a fast outfield and a dry pitch that offers very little to the spinners in the first half. Temperature: 36°C (Day) / 28°C (Match time)

36°C (Day) / 28°C (Match time) Rain Chance: Near 0%—expect a full 40-over contest. SRH vs PBKS Head-to-Head Historically, SRH holds the upper hand with 17 wins to PBKS's 8. However, in their previous encounter this season, PBKS pulled off a stunning high-scoring chase. Who will take the two points tonight?