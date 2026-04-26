The clash between Delhi Capitals (DC) and Punjab Kings (PBKS) on April 25, 2026, was more than a game—it was a statistical demolition. A staggering 529 runs were scored in under 39 overs, creating a night where the impossible became the standard.

1. Individual Batting Records: KL Rahul’s Historic 152*

The most experienced DC-batter, KL Rahul delivered what is being hailed as the “Innings of the Decade,” setting three massive individual benchmarks:

  • Highest Individual Score by an Indian in T20s: Rahul’s 152 off 67 balls* eclipsed the previous Indian record of 151 set by Tilak Varma in SMAT against Meghalaya.
  • The 150-Club: Rahul became the first Indian—and only the third player ever after Chris Gayle (175*) and Brendon McCullum (158*)—to breach the 150-run mark in the IPL.
  • Most Boundary Runs in an Innings (DC): With 16 fours and 9 sixes, 118 of his runs came in boundaries, a new franchise record.
2. Partnership Records: A 220-Run Marathon

Rahul and Nitish Rana (91) dismantled the Punjab attack to set a new global benchmark for the second wicket.

  • Highest 2nd Wicket Partnership in IPL History: Their 220-run stand broke the previous record of 215 (held by Virat Kohli and AB de Villiers vs MI, 2015)*.
  • Delhi Capitals Milestone: This destroyed the long-standing franchise record of 189 set by David Warner and Naman Ojha in 2012.

3. Team & Run-Chase Records: PBKS Rewrites History

While DC’s 264/2 was a monumental total, Punjab Kings proved that in 2026, no target is safe.

  • Highest Successful Run Chase in T20 History: PBKS hunted down 265, breaking the previous world record of 262/2 which they themselves set against KKR in 2024.
  • Powerplay Record: PBKS blazed to 116/0 in the first 6 overs—shattering the previous Powerplay record in a chase (105 by KKR vs RCB, 2017).
  • The “Six-Four” Club: Prabhsimran Singh hammered Mukesh Kumar for six consecutive fours in the 6th over, equaling the IPL record for most boundaries in a single over (previously held by Prithvi Shaw and Ajinkya Rahane).
The Turning Point: Ngidi’s Injury and Defensive Collapse

While not records, the following moments defined the shift in momentum that allowed the chase to succeed:

  • The Ambulance on the Field: In the 3rd over, Lungi Ngidi suffered a severe head injury while attempting a catch at mid-off. He was rushed to the hospital in an ambulance, leaving DC without their leading wicket-taker (11 wickets this season).
  • Fielding Fumbles: The spirit of the DC fielders faltered post-injury. Mukesh Kumar dropped Priyansh Arya early, and substitute fielder Karun Nair dropped Shreyas Iyer (71*) twice in three balls, effectively sealing DC’s fate.