The IPL 2026 season has reached its business end, and the race for the Orange and Purple Caps is reflecting the high-octane nature of the tournament. Delhi Capitals’ KL Rahul continues to hold onto the Orange Cap, but he faces a massive threat from the Sunrisers Hyderabad duo who take the field this afternoon. On the bowling front, the veteran Bhuvneshwar Kumar is rolling back the years, currently tied at the top with CSK’s breakout star Anshul Kamboj.

The Orange Cap Race: Top 5 Run-Scorers

KL Rahul leads the chart with 433 runs, but the spotlight today is on Abhishek Sharma and Heinrich Klaasen. Both SRH batters have the opportunity to overtake Rahul during their clash against KKR. Meanwhile, 15-year-old prodigy Vaibhav Sooryavanshi remains the most explosive player in the top five with a strike rate of 237.

RankPlayerTeamMatchesRunsAverageSR
1KL RahulDC943354.13185.83
2Abhishek SharmaSRH942553.13209.35
3Heinrich KlaasenSRH941459.14157.41
4Vaibhav SooryavanshiRR1040440.40237.64
5Virat KohliRCB937954.14165.50

The Purple Cap Race: Top 5 Wicket-Takers

The bowling honors are currently split between the swing king Bhuvneshwar Kumar and Chennai’s Anshul Kamboj, both sitting on 17 wickets. With SRH playing the first game of the day, Eshan Malinga (15 wickets) will be looking to bridge the gap, while Kagiso Rabada leads the charge for Gujarat Titans in the evening fixture.

RankPlayerTeamMatchesWicketsEconomyAverage
1Bhuvneshwar KumarRCB9177.5415.53
2Anshul KambojCSK9178.4915.82
3Jofra ArcherRR10158.6221.00
4Eshan MalingaSRH9159.1618.93
5Kagiso RabadaGT9149.6624.00
Players to Watch Today

Abhishek Sharma (SRH): Needs only 9 runs to reclaim the Orange Cap from KL Rahul.

Eshan Malinga (SRH): A three-wicket haul this afternoon would see him snatch the Purple Cap.

Shubman Gill (GT): Currently 6th on the Orange Cap list with 373 runs; a big knock tonight could see him break into the Top 3.