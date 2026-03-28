The wait is finally over. IPL 2026 kicks off today at the M Chinnaswamy Stadium with a blockbuster clash between defending champions RCB and SRH. However, for the first time in three years, the digital viewing experience has undergone a massive shift. If you are planning to stream the match on your phone or smart TV, the completely free era has evolved.

Following the mega-merger of JioCinema and Disney+Hotstar into the new JioHotstar platform, here is your definitive guide on how to watch IPL 2026 without breaking the bank.

Is IPL 2026 free to watch?

The short answer: Not entirely. Unlike previous seasons where JioCinema offered the full tournament for free, JioHotstar has introduced a “freemium” model.

What does it mean?

Viewers can watch the first few minutes of every match for free to catch the vibe.

To watch the complete 40 overs, you now require a subscription.

Starting Price: The base mobile plan starts at Rs 79 per month, while the Super plan (supporting 2 devices) is priced at Rs 149.

‘Free’ access via Telecom recharges

While direct subscriptions are paid, India’s top telecom operators have bundled JioHotstar Premium access with their cricket-specific recharge plans. This is currently the most cost-effective way to get it for free if you were already planning to renew your data.

1. Reliance Jio: The ‘Cricket pack’ leader

Jio remains the most aggressive with its offerings:

Rs 949 Plan: The gold standard for fans. Offers 84 days validity, 2GB/day (plus Unlimited 5G), and a 3-month JioHotstar subscription included.

Data Boosters: If you have data but no subscription, the Rs 195 pack adds 15GB of data and access to the matches.

2. Airtel: The high-speed choice

Airtel has revamped its Xstream benefits to include the new merged platform:

Rs 1,029 plan: Matches Jio’s 84-day validity with 2GB/day and unlimited 5G. It includes a 3-month subscription to JioHotstar.

Rs 399 plan: A monthly taster pack offering 28 days of validity and 2.5GB/day with a month of IPL access.

3. Vi (Vodafone-Idea): Budget vouchers

Vi is targeting the budget audience with data-heavy vouchers:

Rs 151 & Rs 175 Vouchers: These provide 5GB to 10GB of additional data crucial for those streaming in HD who don’t want to exhaust their daily limit by the 15th over.

Where to watch on TV?

If you want to avoid internet lag and buffering, linear TV remains the most reliable option.

Broadcaster: Star Sports Network

Channels: Star Sports 1 (English/Hindi), Star Sports Select 1, and regional feeds in Tamil, Telugu, and Kannada.

New in 2026: A dedicated Star Sports 4K channel has been launched for fans with Ultra-HD setups (Airtel DTH Channel #276).

Data consumption warning

Streaming a full T20 match in 4K (Ultra HD) can consume up to 10GB to 12GB of data. Even Full HD (1080p) will eat through roughly 2GB to 3GB. If you aren’t on an Unlimited 5G plan, it is recommend switching the JioHotstar settings to “Data Saver” or “Medium” to ensure your data lasts until the final ball.