India beat South Africa by an innings and 202 runs, complete 3-0 Whitewash

Ranchi: India completed a 3-0 whitewash of South Africa with yet another comprehensive innings and 202 runs in the third and final Test here on Tuesday. South Africa were all out for 132 in their second innings as the final two wickets taken by Shahbaz Nadeem fell without adding any runs to the overnight total.

South Africa were all out for 162 in the first innings after India declared at 497 for 9 in their first essay.

Mohammed Shami took 3 for 10 while Umesh Yadav and Nadeem finished with two wickets each.

India vs South Africa Scorecard

Brief Scores: India 497/9 decl. South Africa 162 and 132 all-out. India win by an innings and 202 runs

India 1st innings

Mayank Agarwal c Dean Elgar b Kagiso Rabada 10

Rohit Sharma c Lungi Ngidi b Kagiso Rabada 212

Cheteshwar Pujara lbw Kagiso Rabada 0

Virat Kohli lbw Anrich Nortje 12

Ajinkya Rahane c Heinrich Klaasen b George Linde 115

Ravindra Jadeja c Heinrich Klaasen b George Linde 51

Wriddhiman Saha b George Linde 24

Ravichandran Ashwin st Heinrich Klaasen b Dane Piedt 14

Umesh Yadav c Heinrich Klaasen b George Linde 31

Shahbaz Nadeem Not Out 1

Mohammed Shami Not Out 10

Extras 10b 6lb 1nb 0pen 0w 17

Total (116.3 overs) 497 decl

Fall of Wickets : 1-12 Agarwal, 2-16 Pujara, 3-39 Kohli, 4-306 Rahane, 5-370 Sharma, 6-417 Saha, 7-450 Jadeja, 8-464 Ashwin, 9-482 Yadav

Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex

Kagiso Rabada 23 7 85 3 3.70 1nb

Lungi Ngidi 20 5 83 0 4.15

Anrich Nortje 24.3 5 79 1 3.22

George Linde 31 2 133 4 4.29

Dane Piedt 18 3 101 1 5.61

South Africa 1st innings

Dean Elgar c Wriddhiman Saha b Mohammed Shami 0

Quinton de Kock c Wriddhiman Saha b Umesh Yadav 4

Zubayr Hamza b Ravindra Jadeja 62

Faf du Plessis b Umesh Yadav 1

Temba Bavuma st Wriddhiman Saha b Shahbaz Nadeem 32

Heinrich Klaasen b Ravindra Jadeja 6

George Linde c Rohit Sharma b Umesh Yadav 37

Dane Piedt lbw Mohammed Shami 4

Kagiso Rabada Run Out Umesh Yadav 0

Anrich Nortje lbw Shahbaz Nadeem 4

Lungi Ngidi Not Out 0

Extras 8b 3lb 1nb 0pen 0w 12

Total (56.2 overs) 162 all out

Fall of Wickets : 1-4 Elgar, 2-8 de Kock, 3-16 du Plessis, 4-107 Hamza, 5-107 Bavuma, 6-119 Klaasen, 7-129 Piedt, 8-130 Rabada, 9-162 Linde, 10-162 Nortje

Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex

Mohammed Shami 10 4 22 2 2.20

Umesh Yadav 9 1 40 3 4.44

Shahbaz Nadeem 11.2 4 22 2 1.94 1nb

Ravindra Jadeja 14 3 19 2 1.36

Ravichandran Ashwin 12 1 48 0 4.00

South Africa 2nd innings

Quinton de Kock b Umesh Yadav 5

Dean Elgar Retired Hurt 16

Zubayr Hamza b Mohammed Shami 0

Faf du Plessis lbw Mohammed Shami 4

Temba Bavuma c Wriddhiman Saha b Mohammed Shami 0

Heinrich Klaasen lbw Umesh Yadav 5

George Linde Run Out Shahbaz Nadeem 27

Dane Piedt b Ravindra Jadeja 23

Theunis de Bruyn c Wriddhiman Saha b Shahbaz Nadeem 30

Kagiso Rabada c Ravindra Jadeja b Ravichandran Ashwin 12

Anrich Nortje Not Out 5

Lungi Ngidi c&b Shahbaz Nadeem 0

Extras 5b 1lb 0nb 0pen 0w 6

Total (48.0 overs) 133 all out

Fall of Wickets : 1-5 de Kock, 2-10 Hamza, 3-18 du Plessis, 4-22 Bavuma, 5-36 Klaasen, 6-67 Linde, 7-98 Piedt, 8-121 Rabada, 9-133 de Bruyn, 10-133 Ngidi

Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex

Mohammed Shami 10 6 10 3 1.00

Umesh Yadav 9 1 35 2 3.89

Ravindra Jadeja 13 5 36 1 2.77

Shahbaz Nadeem 6 1 18 2 3.00

Ravichandran Ashwin 10 3 28 1 2.80