He can hit them long with a red ball and a white ball. Every cricket fan has witnessed the Harry Brook magic in Tests and T20Is, but can he also hit a home run? And pitch a baseball at more than 80 mph? You betcha. The England white-ball captain, a man of many talents, showed it to the world during his visit to a Major League Baseball Spring Training facility. In fact, his baseball skills have given the sporting world one of its most unlikely — and most watchable — crossover moments of the year.

Diamond Geezer

Brook stepped into the batting cage with the Philadelphia Phillies during Spring Training and promptly hit a home run — a feat that left commentators and fans equally delighted. The clips, shared by MLB Europe, showed the 25-year-old settling in with a composure that suggested he’d done this before. He hadn’t. He just made it look that way.

STRIKE 🎯@Harry_Brook_88 threw out a ceremonial first pitch at @Phillies Spring Training, and made sure to add a little extra zip to it 💨 pic.twitter.com/3avpMUFPOI — MLB Europe (@MLBEurope) March 20, 2026

None of this is entirely accidental. Brook serves as an MLB Europe Ambassador, carrying the MLB logo on his bat and actively building a bridge between cricket culture and the American pastime. The collaboration has always rested on the idea that elite bat-and-ball instincts — timing, hand-eye coordination, explosive power — don’t recognise sport-specific borders. Brook, once again, proved the point.

Between Two Worlds

The timing of Brook’s baseball adventure is not without context. The Yorkshire batter has been absent from IPL conversations after being barred under a newly implemented BCCI rule following repeated withdrawals from the tournament, meaning his spring calendar had a little more breathing room than usual.

Ever seen a cricketer hit a home run? 🏏 x ⚾️



England captain @Harry_Brook_88 gave it a go at Spring Training with the @Phillies. See how he got on… pic.twitter.com/b3WcKcS1Gv — MLB Europe (@MLBEurope) March 19, 2026

His appearance at Spring Training highlighted how naturally skills transfer between cricket and baseball, particularly in timing, coordination, and the ability to hit with genuine power. One sport’s loss, it seems, is another’s very entertaining gain.

Brook once wondered aloud whether a home run could ever feel as satisfying as a six. The footage suggests he has his answer.