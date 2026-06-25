The day 14 of the FIFA World Cup 2026 delivered an absolute masterclass in high-stakes drama. History was written in Monterrey, mathematical tightropes were crossed in Seattle, and powerhouses flexed their muscles across North America as the group stage for Groups A, B and C drew to its thrilling 

The Headline: Bafana Bafana Script History

  • The Match: South Africa 1–0 South Korea (Monterrey Stadium)
  • The Story: In what will go down as one of the most iconic nights in South African football history, Bafana Bafana secured a place in the World Cup knockout stage for the very first time. Faced with an energetic South Korean team that introduced talisman Son Heung-min in the second half, South Africa held firm before striking against the run of play.
  • The Decider: In the 63rd minute, substitute Tshepang Moremi delivered a low cross across the edge of the box. Thapelo Maseko controlled beautifully and fired a clinical left-footed strike past Kim Seung-gyu. The historic win sets up a mouth-watering Round of 32 clash between South Africa and Canada in Los Angeles on June 29. Meanwhile, South Korea’s hopes hang by a thread as they wait to see if they can slip through as a best third-placed team.

Group B: Bosnia Book Round of 32 Spot, Switzerland Edge Canada

Bosnia and Herzegovina 3–1 Qatar (Seattle Stadium)

  • The Lowdown: Bosnia and Herzegovina emphatically punched their ticket to the next round with a dominant display over Qatar. Kerim Alajbegović opened the scoring in the 29th minute, followed by an unfortunate own-goal by Qatar’s Sultan Al-Brake. Though Qatar pulled one back via veteran Hassan Al-Haydos before the break, Ermin Mahmić put the game to bed in the 80th minute to confirm Bosnia’s safe passage.
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Switzerland 2–1 Canada (BC Place Vancouver)

  • The Lowdown: In a high-intensity battle in Vancouver, the Swiss edged past the co-hosts. Despite Canada’s relentless pressing, Switzerland’s tactical discipline earned them a crucial 2-1 victory, keeping their momentum perfectly intact heading into the knockout bracket.

Group C: Brazil Outclass Scotland, Morocco Put on a Show

Scotland 0–3 Brazil (Miami Stadium)

  • The Lowdown: Brazil cruised into the knockouts with a statement 3-0 demolition of Scotland. The Seleção completely choked out the Scottish midfield, demonstrating the kind of clinical final-third execution that positions them as absolute tournament favorites.

Morocco 4–2 Haiti (Atlanta Stadium)

  • The Lowdown: In a six-goal thriller in Atlanta, Morocco’s explosive frontline proved too hot to handle for Haiti. While Haiti showed immense spirit to breach the Moroccan defense twice, the Atlas Lions’ attacking depth secured a convincing 4-2 win.

Group A: Perfect Mexico Hammer Czechia

Czech Republic 0–3 Mexico (Mexico City Stadium)

  • The Lowdown: Playing in front of a raucous, atmospheric home crowd, Mexico ensured they finished the group stage with a flawless, unblemished record. They systematically dismantled the Czech Republic 3-0, confirming their status as dominant Group A winners alongside runners-up South Africa.
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FIFA World Cup 2026: Day 14 Match Scoreboard Summary

Match fixtureFinal ScoreKey TakeawayKnockout Status
South Africa vs. South Korea1–0Maseko (63′) fires SA to historic first-ever knockouts.South Africa Qualified
Czech Republic vs. Mexico0–3El Tri secure perfect group-stage record at home.Mexico Qualified
Bosnia & Herz. vs. Qatar3–1Clinical Bosnian frontline books Round of 32 spot.Bosnia Qualified
Switzerland vs. Canada2–1Swiss edge co-hosts in tight Vancouver battle.Switzerland Qualified
Scotland vs. Brazil0–3Seleção cruise past Scotland in emphatic fashion.Brazil Qualified
Morocco vs. Haiti4–2Atlas Lions unlock high-scoring gear in Atlanta.Morocco Qualified